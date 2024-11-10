بعد تصريحات طلال آل الشيخ..

كشفت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة ما ذكره الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، بشأن اتصال إدارة المنتخب الأول، بقائد الهلال سالم الدوسري، لإبلاغه بضم سلمان الفرج، قبل إعلان القائمة.

وأثار طلال آل الشيخ، جدلًا واسعًا حول تلميحه بوجود مخاوف من قِبل إدارة المنتخب السعودي حول نشوب أزمة بسبب شارة القيادة، ما دفعها لإبلاغ سالم الدوسري، بعودة قائد نيوم للمنتخب، ليطالب آل الشيخ برحيل مدير المنتخب، بداعي عدم قدرته على احتواء اللاعبين وإنهاء الأزمات.

وقال سلطان المهوس، مشرف الاتصال المؤسسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن ما ذُكر بشأن ذلك الأمر عار تمامًا من الصحة، مضيفًا "لم يتم الاتصال بسالم الدوسري من قِبل إدارة المنتخب السعودي، أو أي لاعب آخر، قبل إعلان القائمة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "الإجراءات التي تتم عند إعلان القوائم، بأن يتم إرسالها لكافة الأندية المطلوب استدعاء لاعبيها للمنتخب، عبر الأمانة العامة للاتحاد السعودي، وبالتزامن معها، يتم إعلان القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الإجراء المتبع، وليس هناك اتصالات مع اللاعبين مطلقًا، إلا في حالة التنسيق الإداري أو حجوزات السفر، بعد إعلان قائمة المنتخب الوطني".

وتابع المهوس أن بعثة المنتخب السعودي تعيش أجواءً رائعة في أستراليا، وتحظى بالتفاف وطني كبير حول اللاعبين، معربًا عن تمنياته بأن يحققوا تطلعات الجماهير خلال مواجهتي أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 نوفمبر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

في المقابل، رد طلال آل الشيخ على تصريحات سلطان المهوس، بقوله "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أقسم بالله العظيم أن المعلومة صحيحة بنسبة 100% ومتأكد منها، وأنا أخاف من ربي أكثر من أي شخص مسؤول أو منصب، وأطالب مدير المنتخب بأن يحلف بالله إن هذا الأمر لم يحدث، وأنا مستعد للاعتذار وأي شيء بعد ذلك".

وتابع "سلطان المهوس يشكر، فقد أدى دوره المطلوب منه بشكل ممتاز، ولكني متأكد من هذا الشيء، ولا أخاف على منصب على حساب رب العالمين، هناك أخطاء إدارية يشاهدها الجميع ويتم تجاهلها ولا أعرف السبب، ولكن سنجعل الحديث بهذا الشأن لاحقًا لحين انتهاء المنتخب السعودي من مباراتيه المُقبلتين".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، علمًا بأن أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، يتأهلون مباشرة إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.