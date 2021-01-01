رحيل أم تجديد؟ والد ميسي يجتمع مع برشلونة اليوم

الجميع ينتظر..

يبدو أن وقت الانتظار بخصوص تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة قد شارف على النهاية، حيث يجتمع والده خورخي مع إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا مساء اليوم.

ويتولى خورخي ميسي مسؤولية تمثيل نجله ليونيل على مختلف الأصعدة، بالتالي فهو المفوّض من قبل اللاعب للتفاوض مع إدارة برشلونة في شتى المناحي سواءً فيما يتعلق بعقوده أو مستقبله بشكلٍ عام.

مؤخرًا برز اسم خورخي بعدما أتى من الأرجنتين خصيصًا من أجل التفاوض مع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو حول مستقبل نجله، وبعد رحيل الرئيس السابق، بات من المنتظر أن يتولى خورخي الأمر مع لابورتا.

وحول ذلك، كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن خورخي ميسي والذي يلعب دور الوسيط ومقرب وجهات النظر بين الطرفين تواجد اليوم لمشاهدة مباراة برشلونة للشباب، وسيجتمع بعدها مع لابورتا.

خورخي تواجد رفقة نجله الثاني رودريجو، والرجل يخطط للاجتماع مع إدارة برشلونة بعد نهاية المباراة لمناقشة تفاصيل تجديد العقد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بقاء النجم الأرجنتيني ليس مؤكدًا، حيث أن بعض التقارير أشارت إلى خورخي كان هو المدبر الفعلي لفكرة استمرار ميسي لنهاية الموسم الحالي واستكمال عقده مع النادي الكتالوني ثم الرحيل مجانًا هذا الصيف.

ذلك الأمر من شأنه أن يضاعف الأموال التي سيتحصل عليها نجله سواءً من برشلونة أو من ناديه الجديد، لذلك تقول هذه الفرضية إن قرار رحيل النجم الأرجنتيني نهائي ولا رجعة فيه.

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يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يجلسان في حالة ترقب ومعهم عالم كرة القدم بشكل عام، حيث ينتظر الجميع ما سينتهي عليه مسلسل ميسي والذي بدأ منذ الصيف الماضي.