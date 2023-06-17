رحل ليونيل ميسي وكيليان مبابي لن يجدد.. حتى ابن باريس سان جيرمان يرفض تدريبه!

يواصل باريس سان جيرمان عملية البحث عن مدير فني جديد..

يتواصل بحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مدير فني جديد، وذلك بعد رفض الألماني يوليان ناجلسمان لفكرة التدريب في "حديقة الأمراء".

محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية كشفت أن باريس سان جيرمان أجرى محادثات مع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي، بشأن إمكانية أن يصبح المدرب القادم للنادي.

أرتيتا وقع عقدًا جديدًا مع آرسنال، سيبقيه في ملعب "الإمارات" حتى عام 2024، ومع ذلك فقد أكد التقرير إجراء محادثات بين أرتيتا ولويس كامبوس المدير الرياضي في باريس سان جيرمان.

لكن الجانب المشرق لجماهير وصيف الدوري الإنجليزي هي حقيقة أن المناقشات بين باريس سان جيرمان وأرتيتا لم تتطور كما كان يأمل الجانب الفرنسي.

ويبدو أن كامبوس متشائم بشأن فرصة الحصول على المدرب البالغ من العمر 41 عامًا، نظرًا لالتزامه الكامل مع آرسنال.

المؤكد أن كامبوس ليس صانع القرار الرئيسي بشأن تعيين مدير فني جديد، ويُزعم أن المحادثات جرت فقط لمعرفة ما إذا كان أرتيتا مهتمًا بمشروع النادي الباريسي.