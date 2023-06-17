ضربة لم تكن في الحسبان .. هدف باريس سان جيرمان الأول يرفض خلافة كريستوف جالتييه!

باريس سان جيرمان يواجه أزمة كبرى في سعيه نحو الحصول على مدرب جديد..

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة جديدة في سعيه نحو الحصول على مدير فني جديد، حيث لم يعلن النادي الباريسي إقالة كريستوف جالتييه من منصبه بعد لأنه يريد أولًا الحصول على بديل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كشفت عن أحدث أزمات باريس سان جيرمان في بحثه عن مدرب جديد، حيث أكدت أن الألماني يوليان ناجلسمان، الهدف الأول للإدارة الباريسية، قد رفض بشكل قاطع تدريب بطل الدوري الفرنسي.

وحسب التقرير، فقد أجرى ناجلسمان محادثات عن بعد مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لكن كل شيء يؤكد أن المفاوضات بين الطرفين انهارت تمامًا.

الصحيفة الفرنسية أشارت أيضًا إلى أن الإدارة القطرية تدرك استحالة التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، بعد رفضه المتكرر للعروض المقدمة إليه.

إدارة باريس سان جيرمان كانت ترى أن ناجلسمان هو أفضل بديل ممكن لتدريب الفريق بعد موسم مخيب للآمال، ومع ذلك فإن الاتصالات بين الطرفين لم تحقق ما كان متوقعًا على الإطلاق.

والآن، يجب على إدارة باريس سان جيرمان الإسراع في إيجاد بديل قبل عودة الفريق إلى التدريبات في غضون شهر، عندما يبدأ الفريق فترة التحضير للموسم في اليابان.