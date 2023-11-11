رحلة نجم الأرجنتين من حرمان ميسي من كأس العالم إلى احتراف كرة السلة!

كان على موعد مع كتابة التاريخ في 2014...

كان الأرجنتيني رودريجو بالاسيو، على موعد مع كتابة التاريخ في يوليو 2014، وأن يصبح أسطورة للكرة الأرجنتينية ويحقق للتانجو لقب كأس العالم الغائب منذ سنوات، ولكنه فشل في ذلك أمام ألمانيا.

امتدت مسيرة بالاسيو إلى أكثر من 20 عامًا، في الملاعب المختلفة مع العديد من الأندية على رأسها إنتر الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني وغيرهم، بالإضافة إلى منتخب بلاده.

وكانت مباراة الأرجنتين وألمانيا، في نهائي كأس العالم 2014، نقطة فاصلة في حياة اللاعب، بعدما أهدر فرصة محققة للتسجيل، كادت أن تحسم المباراة لصالح التانجو، ولكن في النهاية فازت ألمانيا بهدف ماريو جوتزه وحققت اللقب، وانتقل بعدها بالاسيو إلى بولونيا ومنه إلى بريشيا في الدوري الإيطالي.

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وبعد نهاية مسيرة بالاسيو مع بريشيا في 2022، أراد اللاعب الاستمرار في ممارسة الرياضية حتى يتخطى سن الـ 40 عامًا، وقرر التخلي عن كرة القدم ويصبح لاعب كرة سلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن بالاسيو بدأ مسيرته في كرة السلة مع فريق من القسم الرابع في دوري كرة السلم، ومقره في مدينة ميلانو.