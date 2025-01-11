رحلة دبي وصورة الهاتف فضحتا كل شيء.. قصة فينيسيوس جونيور مع عارضة الأزياء ماريا جوليا مازالي!

هذه هي القصة الكاملة للعلاقة المزعومة

يرتبط فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بالارتباط بعارضة أزياء برازيلية تدعى ماريا جوليا مازالي، وبينما كان كل شيء في طور الشائعات لا أكثر، أتت رحلة فينيسيوس جونيور إلى دبي في آخر إجازة له لتكشف الكثير عن هذه العلاقة.

قبل هذه الرحلة، كانت الأدلة كلها مرتبطة بوجود الكثير من المتابعين المشتركين بين فينيسيوس جونيور ومازالي عبر إنستجرام، لكن الأدلة ازدادت بكثير في هذه الرحلة.

آخر منشورات كليهما في عام 2024 كانت في دبي، ورغم عدم ظهور أي منهما بوضوح في صور الآخر، فإن الأنشطة التي قاما بها تشترك في العديد من الأشياء، حيث ذهبا إلى الصحراء وشاهدا الكثبان الرملية من سيارة دفع رباعي.

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الأمور ازدادت أكثر حين ضغط فينيسيوس جونيور على زر الإعجاب على أحد منشورات مازالي التي تظهر فيه وهي تعرض قستانًا جديدًا، قلب أثار العديد من الشائعات حول العلاقة، لكن القصة أخذت منحنى أكثر اتساقًا بعد ظهور دليل آخر.

الدليل كان صورة أخرى نشرتها مازالي الجمعة تظهر فيه داخل مصعد مع أحد الأصدقاء، وتبدو صورة فينيسيوس جونيور بوضوح على جراب هاتفها المحمول، لترتفع الشائعات إلى درجة من اليقين.

مازالي تبلغ من العمر 19 عامًا وهي تعمل كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء ووجه دعائي للعديد من العلامات التجارية الكبرى.