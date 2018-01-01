رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه

بعد سنوات أصبح الهتاف Resteremo in Serie A .. سنبقى في السيريي آه

عمرو فكري فيسبوك تويتر

ثلاثة أعوام من الظلام الدامس، أحداث درامية، هيتشكوك يتواجد اكثر من مرة، قائد أسطوري ستتذكره كتب التاريخ، وما كان نادياً مفلساً سيفسد السيريي آه بات هو صاحب الإنجاز التاريخي الذي لم يحدث من قبل في أوروبا.

تعرض بارما للإفلاس، لظروف عديدة وللأمر قصة يطول شرحها، ولكن الجالوبلو انتهى بهم الأمر في فبراير 2015 بمعرفة مصيرهم، أنه لم يعد هناك بارما.

تقرر حل النادي وتسريح لاعبيه وبيع كؤوسه وحتى أثاث النادي، ليضطر بارما للبدء من اعلى درجات الهواة - الدرجة الرابعة - باسم جديد وشعار جديد. ليظهر بارما كالتشو 1913 للمرة الأولى في 2015.

عدة أندية كانت ترفض استمرار بارما في السيريي آه منذ عرف لاعبوه برحيلهم عن النادي بعد أربعة أشهر، وأنه لن يكون هناك ناد بعد تلك الفترة، والبعض قال إن وجود ناد "مفلس" كهذا في السيريي آه سيشوّه المسابقة بخسارته الكثير من المباريات بنتائج غير منطقية ربما تكون في صالح البعض، وإن ناد لن تفيده أي نتيجة قد يتسبب في تلاعب بالمباريات لصالح اندية بعينها.

إلا أن الجالوبلو أنهوا الموسم بشرف، وفي المباريات ال16 الأخيرة له منذ منتصف فبراير وحتى نهاية الموسم، خسر في ست مباريات فقط منها مباراة واحدة على ملعبه، واستطا أن يفوز على يوفنتوس بطل الدوري، وأن يتعادل مع إنتر في ميلانو، ومع روما في روما، ومع نابولي في إينيو تارديني، الذي ودع النادي جمهوره فيه بالجولة قبل الأخيرة بالتعادل مع فيرونا في 24-5-2015.

بعد نهاية المباراة ذهب اللاعبون لتحية الجمهور، الذي بقي يهتف بثقة وحماس شديدين .. Torneremo in Serie A .. سنعود للسيريي آه.

جمهور لا يعرف مصير ناديه، ولا يعلم ما الذي سيحدث له بعد شهر واحد؟ وما نوعية اللاعبين الذين سيضمهم، وما إذا كانت التجربة ستنجح أم لا، ولكن الثقة موجودة .. Torneremo in Serie A.

صفحة جديدة

انتهى الموسم، وبدأت صفحة جديدة؛ بارما كالتشو 1913، وعاد الجالوبلو للدرجة الرابعة لأول مرة منذ موسم 1969-70، بعد 46 عاماً من الغياب، بجنود جدد. المدير الفني التاريخي السابق للفريق نيفيو سكالا من مقعد رئيس النادي، ومدافعه السابق لويجي أبولوني كمدير فني.

وبعد طرح أثاث وكؤوس النادي في مزاد للبيع، اشترى الجمهور كل ذلك وأعاد منحه للنادي، بخلاف تبرعات جماهيرية من محبي بارما في كل أنحاء العالم لتمويل النادي بشكله الجديد.

بدأ بارما في تكوين جيشه من جديد، وضم لاعبين من انحاء متفرقة، تم إضافتهم جميعا إلى لاعب واحد. رجل واحد قرر ألا يلقي المنديل، وهو القائد أليساندرو لوكاريلي.

المدافع التاريخي الذي انضم للنادي في 2008 قرر أن يهبط مع الفريق للدرجة الرابعة متخذا قراراً تاريخياً سيجعله لاحقاً المحبوب الأول لكل من في مدينة بارما، رغم اهتمام عدة أندية في السيريي آه بخدماته.

قرر لوكاريلي أن يبقى مع الفريق، قائلا جملته التاريخية الشهيرة، إنه كما هبط مع الفريق للدرجة الرابعة، سيعيده للسيريي آه من جديد.

من يوفنتوس لفورتيس يوفنتوس

فريق هو آخر ناد إيطالي حصل على كأس الويفا حتى الآن ولمدة عشرين عاما بعدما تغلب في نهائي 98-99 على مرسيليا بثلاثية نظيفة في النهائي، الآن سيكون عليه ان يبدا الموسم أمام أرتسينيانو، وأن يواجه أندية كفيلافرانكا وألتوفيتشينتينو وكوريجيزي ولينتيجوني ولينيانو سالوس وفيرتوس كاستيلفرانكو وبيلاريا إيجيا مارينا وساماوريزي، وبعدما كان لبارما قصص مع يوفنتوس، كان عليه ان يواجه فريق آخر باسم فورتيس يوفنتوس.

الهتاف لم يتوقف .. Torneremo in Serie A.

المباراة العاشرة في الدرجة الرابعة والجماهير تجتاح بريتشيلو بالآلاف في مواجهتها خارج الديار أمام لينتيجوني؛ بارما يفوز ويواصل الانتصارات وتصدر الدرجة الرابعة والفريق يسجل 22 هدفا ويتلقى هدفين فقط.

في السيريي دي، استطاع بارما إنهاء الموسم في الصدارة بأريحية كبيرة، ب94 نقطة وبفارق 17 نقطة عن المركز الثاني، ب28 فوز و10 تعادلات وبلا هزيمة، وبخط دفاع استقبل 17 هدفاً فقط، وهو العدد الأقل من الأهداف الذي يسكن شباك أي فريق في إيطاليا في ذلك الموسم في كل الدرجات من السيريي آه وحتى درجات الهواة.

dopo anni di vittorie .. بعد سنوات من الانتصارات

siamo finiti in D .. انتهى بنا الأمر في الدرجة الرابعة

ma quando gioca il Parma .. ولكن عندما يلعب بارما

noi siamo sempre qui .. سنتواجد هنا دائما

la strada sarà lunga .. الطريق لا يزال طويلاً

da soffrire ci sarà .. وستكون هناك معاناة

ma se restiamo uniti .. ولكن إن بقينا متوحدين

torneremo in Serie A .. سنعود للسيريي آه

فريق بُني بالكامل دون مقابل، دون أن تدفع إدارة النادي يورو واحد في أي لاعب.

طوال الوقت الجماهير تذكر اللاعبين بأن الطريق لا يزال طويلا .. la strada sarà lunga؛ ولكن .. Torneremo in Serie A.

عودة إلى الاحترافية

تحققت الخطوة الأولى، وصعد بارما للدرجة الثالثة وبات في أدنى درجات المحترفين، ومن أجل التنافس كان على الفريق تجديد دمائه بلاعبين جدد؛ وفي موسمه بالدرجة الثالثة انفق بارما 1.65 مليون يورو على ثلاثة لاعبين، وكانت بقية التدعيمات مجانية كما كان الوضع في الدرجة الرابعة.

ضم بارما سكافوني ب800 ألف يورو في الصيف، ولاعبين آخرين كفراتالي وموناري وياكوبوني ودي تشيزاري الذين سيواصلون المشوار مع الجالوبلو في الدرجة الثانية ومنهم من سيواصل شق طريقه مع النادي في السيريي آه لاحقا، وفي يناير ضم بارما سكاليا ب550 ألف يورو وسكوتساريلا ب300 ألف يورو، والأخير سيكون أحد نجوم الفريق في السيريي آه بعد عامين.

موسم الدرجة الثالثة يبدأ، والهتاف لا يزال Torneremo in Serie A.

كانت البداية بفوز بهدف ثم تعادل سلبي، قبل الخسارة في 13 سبتمبر أمام فينيتسيا 2-1 رغم التقدم 1-0 في الدقيقة الثانية، ولكن الفريق استقبل هدفين في الدقيقتين 89 و91 خسر بهما مباراته الأولى في تاريخه الجديد بمسابقات الدوري المختلفة.

فوزان آخران وتعادل، قبل الخسارة في تارديني بالذات 2-1 أمام فيرالبي سالو، ثم أربعة انتصارات وتعادل، قبل تلقي خسارة جديدة 4-1 أمام بادوفا وأيضا في التارديني، ثم خسارة جديدة أمام أنكونا الأخير وتعادل في التارديني أمام باسانو؛ سبعة انتصارات فقط في أول 16 مباراة بالليجا برو؛ يبدو أن الأمور لن تكون بسهولة الدرجة الرابعة.

الأمر ليس بهذه السهولة

تقدم نيفيو سكالا رئيس النادي باستقالته، ورحل المدير الفني أبولوني، وجاء التعاقد مع مدرب بلا خبرة تقريبا .. روبيرتو دافيرسا؛ لاعب اعتزل في 2013 وتولى تدريب فيرتوس لانتشانو كأول تجربة تدريبية في حياته، وبعد عام ونصف في يناير 2016 تعرض للإقالة لسوء النتائج، ثم أتى لبارما بعدها بأشهر قليلة في ثوب المنقذ.

لم يطل الوقت حتى تظهر طريقة لعب دافيرسا، الذي يعتمد على الأداء الجماعي وترابط الفريق ككل، بدليل أن أول 9 أهداف سجلها لاعبو بارما في المباريات الخمس اللاحقة سجلها 8 لاعبين مختلفين، واحد منهم هو القائد أليساندرو لوكاريلي الذي بات أول من يسجل مع نفس الفريق في أربع درجات مختلفة، بتسجيله مع بارما في الدرجة الثانية موسم 2008-2009، ثم في السيريي آه في كل من المواسم الستة اللاحقة، ثم في الرابعة الموسم الماضي، والآن في الدرجة الثالثة.

فاز بارما مع دافيرسا على سودتيرول، وتعادل مع تيرامو، ثم فاز على الغريم ريدجانا في الديربي وعلى ملعب ريدجانا بهدفين، قبل تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية .. خمسة انتصارات وتعادل في أول ست مباريات لبارما مع دافيرسا.

Questo è il Parma .. هذا هو بارما

che non hai visto mai .. الذي لم تشاهدوه من قبل

magico Parma .. بارما الساحر!

الجولة ال23 بارما يرحل لمواجهة فينيتسيا المتصدر والذي يبتعد عن بارما بثلاث نقاط فقط، ويتقدم بارما على مضيفه بهدفين نظيفين في أول 18 دقيقة، قبل أن يتعرض كانيني لاعب بارما للطرد في الشوط الأول، ويقلص أصحاب الأرض الفارق مطلع الشوط الثاني، ويسجل فينيتسيا - الذي يتولى تدريبه فيليبو إينزاجي - هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87 رافضا أن يتعادل معه بارما في رصيد النقاط.

فينيتسيا يحقق سبعة انتصارات متتالية، ويفوز في عشر مباريات من أصل 11 مباراة يخوضها بعد مباراة بارما، أما بارما فبعد أربعة انتصارات يتعادل معه فورلي الهابط في الدقيقة 89 على إينيو تارديني، قبل أن يتعادل معه مانتوفا في الدقيقة 80، ويخسر بارما أمام فانو ال17 في الترتيب وآخر الناجين من الهبوط.

ثلاثة انتصارات متتالية أعادت بارما للمركز الثاني، والذي بقي فيه رغم تلقيه ثلاث هزائم متتالية، قبل التعادل السلبي في الجولة قبل الأخيرة، وختام الموسم بالفوز في الديربي - مجددا - على ريدجانا بهدف. آخر خمس مباريات في الدوري خسر بارما فيها 11 نقطة كانت كفيلة بعودة لتصدر الترتيب بعدما انتهى الموسم بفارق 10 نقاط لفينيتسيا في الصدارة، وكانت الخسائر أمام أنكونا الأخير في تارديني، ثم باسانو، ثم سودتيرول في تارديني، وجاء هدف الفوز على ريدجانا في الجولة الأخيرة بعد 481 دقيقة من الصيام عن التسجيل.

الطريق الصعب

اختار بارما الطريق الصعب، ورفض الصعود المباشر في صدارة الترتيب، وتقرر أن يخوض تصفيات مكونة من 28 ناد ليصعد واحد منهم فقط، كان هو بارما.

في التصفيات تعادل بارما مع بياتشينزا ذهابا 0-0 وفاز عليه 2-0 إيابا بهدفين في الشوط الثاني، ثم انتظر ليستقبل هدفا على ملعبه من لوكيزي قبل أن يعود ويفوز عليه بنفس النتيجة 2-1 ذهابا وإيابا.

نصف النهائي والنهائي كانا من مباراة واحدة على ستاد أرتيميو فرانكي ملعب نادي فيورنتينا، الذي يعود بارما إلهي بعد عامين من آخر زيارة، والتي انتهت بالخسارة أمام فيورنتينا 3-0، وكان الهدف الأخير الذي تستقبله شباك بارما على هذا الملعب من توقيع محمد صلاح.

بارما في نصف النهائي تقدم في ربع الساعة الأولى، وتعادل معه بوردينوني في الدقيقة 80، لتؤول المباراة لركلات الترجيح، وكانت الركلة الأخيرة الحاسمة من نصيب القائد أليساندرو لوكاريلي؛ ثم خاض بارما النهائي أمام أليساندريا الذي وصل نصف نهائي كوبا إيطاليا قبلها بموسم واحد فقط، قبل مواجهة أليساندريا كانت خطبة القائد أليساندرو لوكاريلي الشهيرة.

la Serie B alla fuori .. السيريي بي بالخارج

dove dobbiamo dare tutto quello che c'è .. حيث سيكون علينا إعطاء كل ما لدينا

e dove non arrivamo con le gambe .. وما لن نستطيع فعله بالأرجل

ci arriviamo con il cuore .. فلنفعله بالقلب

perche ce lo meritiamo .. لأننا نستحق

perche siamo un gruppo vero .. لأننا فريق حقيقي

abbiamo mangiato merda tutto l'anno per arrivare qui .. أكلنا القرف طوال العام لنصل إلى هنا

uno per tutti! .. الفرد للجميع!

tutti per uno! .. والجميع من أجل الفرد!

بارما فاز بهدفين نظيفين، ضامنا صعوده للدرجة الثانية بعد تسعة مواسم، ومن بين 28 نادياً، كان بارما هو من استطاع حجز التذكرة الأخيرة للسيريي بي.

سيريي بي سيريي بي!

في الدرجة الثانية كان من الواجد أن يواصل الفريق تدعيم صفوفه، وهو الذي لا يزال يملك لاعبين خاضوا معه الدرجة الرابعة. ضم بارما ثلاثة لاعبين هذا الموسم ب3.88 مليون. الصفقة الأولى - غير المجانية - كانت دي جاوديو في الصيف ب1.3 مليون، مع ضم لاعبين كسيليجاردي وباريلا مجانا، وفي الموسم التالي سيكون الثلاثي من لاعبي بارما في السيريي آه؛ كذلك ضم بارما تشيرافولو وديزي وسييرالتا وإنسينيي وجاليولو على سبيل الإعارة، وفي يناير تعاقد مع دا كروز ب2.3 مليون يورو، واستعار تشيتشيريتي ب280 ألف يورو، وضم جاتسولا مجانا

انطلق الموسم بتوديع الكأس بالخسارة 2-1 أمام باري بعد التقدم في الدقيقة 3 .. وكان من سجل هدفي باري هو جالانو الذي سيضمه بارما بنهاية الموسم مجانا.

بدأ بارما الموسم بانتصارين، ثم ثلاث خسائر متتالية، ثم حقق الفوز - على أرض فينيتسيا - قبل التعادل مرتين والخسارة في تارديني أمام بيسكارا لبيحقق الفريق 11 نقطة فقط في تسع مباريات كاملة.

تبدأ سهام الانتقادات في التوجه نحو دافيرسا، إلا أنه قاد بارما بعدها لتحقيق الفوز في خمس مباريات من أصل ست مباريات متتالية مع خسارة وحيدة كانت أمام فروزينوني القوي 2-1 على أرض الأخير، بعدها خسر بارما امام كاربي، وفاز على برو فيرتشيلي بداية شهر ديسمبر 2017 في الجولة ال17 ليتصدر بارما ترتيب فرق السيريي بي للمرة الأولى هذا الموسم.

الشك يدق الأبواب

وكعادة بارما في عدم اختيار الطريق السهل، قرر الفريق أن يلعب على أعصاب جماهيره من جديد، ومر بثلاثة أشهر من الشك، اشتدت فيها الانتقادات لفريق دافيرسا، وما إذا كان قادراً على النجاح مع بارما في مستوى فني كبير لم يعتده في الدرجة الثالثة، بعدما تعادل في أربع مباريات متتالية ثم خسر، مسجلا هدفاً واحداً في خمس مباريات، ثم فاز على نوفارا بثلاثية، قبل التعرض لخسارتين وتعادلين منها بريشيا ال16 بنتيجة 2-1 وإيمبولي برباعية نظيفة.

تم تجديد الثقة في دافيرسا كمدير فني لبارما، ومن هنا كانت البداية الجديدة لبارما، بتحقيق بارما ب11 انتصاراً في 15 مباراة؛ فاز الفريق 6 مرات في 7 مباريات متتالية خسر بينها امام فيرتوس إنتيلا ال19 في الترتيب، ولكنه تغلب على بيسكارا في بيسكارا برباعية، وفاز على باليرمو 3-2، وعلى فروزينوني 2-0، وهما منافساه الرئيسييين على الصعود، وبعد التعادل مع تشيتاديلا فاز الفريق من جديد على أسكولي وكاربي.

لا يزال بارما الذي لم تروه من قبل

Questo è il Parma che non hai visto mai .. magico Parma

بعد الجولة ال37 كان إيمبولي في الصدارة بفارق 13 نقطة عن بارما الثاني 63 نقطة، والذي تفصله المواجهات المباشرة عن باليرمو الثالث ب63 نقطة، ونقطة عن فروزينوني الرابع ب62 نقطة قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

الجولة 38 كانت الخسارة أمام برو فيرتشيلي قبل الأخير، ولكن فروزينوني خسر أمام تشيزينا، وباليرمو خسر أمام فينيتسيا، وإيمبولي فاز وضمن الصدارة والتأهل للسيريي آه، ويتبقى مقعدان، أحدهما مباشر للسيريي آه، والثالث ستتنافس عليه الفرق التي تنهي الموسم في المراكز من الثالث للثامن، وكان على بارما وفروزينوني وباليرمو التنافس فيما بينها على المقعد المباشر.

في الجولة 39 فاز بارما على تيرنانا، وفروزينوني على بريشيا، وتعادل باليرمو مع باري، ليصبح رصيد بارما 66 نقطة، وفروزينوني 65 نقطة، وباليرمو 64 نقطة؛ تتبقى ثلاث جولات، لو فاز بها بارما جميعا يتأهل بغض النظر عن أي نتيجة.

الجولة ال40؛ بارما خسر أمام تشيزينا 2-1 رغم التقدم في الدقيقة 56 بهدف تشيرافولو، إلا أنهم تعادلوا في الدقيقة 86 وسجلوا هدف الفوز في الدقيقة 95، وفي الوقت نفسه يفوز فروزينوني على كاربي وباليرمو على تيرنانا، ليصبح فروزينوني في المقدمة ب68 نقطة، ثم باليرمو 67 نقطة، وبارما 66 نقطة، قبل جولتين من ختام الموسم، ويصبح على بارما أن يفوز بالمباراتين المتبقيتين مع تعادل فروزينوني وباليرمو في أي من مباراتيهم المقبلتين لأن المواجهات المباشرة كانت في صالح بارما.

الطريق الصعب مرة أخرى

ورغم الخسارة، الجماهير لا تزال لديها الثقة .. Torneremo in Serie A

Finché vivrò, .. لطالما عشت

ti sosterrò, .. سأشجعك

sempre al tuo fianco .. سأبقى دائما إلى جانبك

mai ti lascerò .. لن أتركك أبدا

Forse chissà, .. ربما من يدري

Succederà, .. سينجح الأمر

canta con noi che torniamo in Serie A! .. غن معنا، سنعود للسيريي آه!

الجولة 41 ويفوز بارما على باري بهدف جاليولو، وفاز فروزينوني على فيرتوس إنتيلا 1-0، فيما تعادل باليرمو مع تشيزينا سلبيا .. في خلال 4 جولات تشيزينا عطل الفرق الثلاثة .. فاز على فروزينوني وبارما وتعادل مع باليرمو وتعادل كذلك مع بيسكارا قبل الفوز على كريمونيزي، ولكنه بعدها تعرض للإفلاس وتم حل النادي الذي بات غير موجود حاليا.

إذن الهدف الأول تحقق بتعادل باليرمو، وبات فروزينوني في المركز الثاني ب71 نقطة، ثم بارما 69 نقطة، وباليرمو 68 نقطة.. الهدف الآن هو أن يفوز بارما في الجولة الأخيرة على سبيتسيا وألا يفوز فروزينوني على فودجا.

Non ti lascerò .. لن أتركك

sempre al fianco tuo sarò .. دائما ما سأكون إلى جانبك

quando scendi in campo m’agito .. عندما تنزل إلى الملعب أبدأ أنا في العمل

t’amo, t’amo e t’amerò! .. أحبك أحبك وسأظل أحبك

التاريخ يُكتب من جديد



فاز بارما على سبيتسيا 2-0، والجماهير تنتظر نتيجة فروزينوني مع فودجا. تقدم فودجا في الدقيقة 35 وقلب فروزينوني النتيجة بهدفين في الدقيقتين 68 و73، ويظهر هيتشكوك من جديد، ويتعادل فودجا في الدقيقة 89 عن طريق فلوريانو، ويتقدم بارما للمركز الثاني.

الترتيب النهائي إيمبولي 85 بارما 72 فروزينوني 72 باليرمو 71.

فعلها لوكاريلي. وفى بوعده للجماهير وأعاد النادي للسيريي آه. أصبح بارما أول فريق أوروبي في التاريخ يصعد من الدرجة الرابعة للدرجة الأولى في ثلاثة مواسم فقط.

نجح بارما في فعلها ب5.5 ملايين يورو تم إنفاقها على ستة لاعبين على مدار ثلاثة أعوام، قبل إنفاق 13 مليون يورو صيف 2018 لضم اثنين لاعبين على سبيل الإعارة، وتفعيل حق شراء ثلاثة لاعبين، وضم لاعبين جدد، وبناء فريق استطاع حتى لحظة كتابة هذه السطور المنافسة على المراكز المؤهلة للدروي الأوروبي.

بعد ثلاثة أعوام بالتمام والكمال من انتصار خماسي على بيلاريا إيجيا مارينا وانتظار مواجهة ساماوريزي، الآن بارما يستعد لمواجهاته المقبلة في صراع التأهل للدوري الأوروبي.

وبعدما كان الجمهور يهتف - بثقة - سنعود للسيريي آه Torneremo in Serie A .. تحقق ما كان الجمهور يثق فيه منذ اللحظة الأولى من قبل الهبوط، وبات الآن الهتاف هو Resteremo in Serie A .. سنبقى في السيريي آه.