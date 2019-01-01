ريجيكامب: أحترم جمهور الوصل، قرار حضورهم المباريات من عدمه يعود لهم

المدرب يرد على غياب الجماهير عن متابعة مباريات الوصل

أكد لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل احترامه الكامل لجماهير الفريق، موضحًا أن قرار حضورهم المباريات من عدمه يعود لهم.

ونجح الوصل في اجتياز خورفكان بهدف دون رد والتأهل لدور الـ8 من كأس رئيس الدولة الإماراتي، ذلك بعدما كان قد خسر مباراته الأخيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي أمام الجزيرة على ملعبه "استاد زعبيل" بأربعة أهداف دون رد.

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وشهدت مباراة الوصل وخورفكان حضورًا جماهيريًا متواضعًا جدًا، إذ لم يتجاوز العدد 325 مشجعًا، وحين سُئل ريجيكامب عن الأمر، أجاب "لا يمكنني التعليق على قصة حضور الجمهور للمباريات، المتعة ستكون أكبر بالتأكيد بحضور الجماهير، لكن هذا قرارهم وخيارهم وأنا أكن لهم كل الاحترام وليس لدي أي تعليق على الأمر، بل لا أعلم لماذا تسألونني مثل تلك الأسئلة".

المدرب سُئل كذلك عن وضع الوصل حال غياب نجمه فابيو دي ليما، فأجاب "قلت مرارًا وتكرارًا أن فابيو لاعب مهم أثبت جودته على مدار سنوات هنا في الإمارات، هو لاعب مهم في الفريق ونحن بحاجة له ولجميع اللاعبين الآخرين المصابين، فهم العمود الفقري للوصل خاصة أن جميعهم يلعب في خط الوسط".

"لا أقلل من قدرات أي لاعب وأنا سعيد بتعاملي مع أولئك اللاعبين، لدينا 4-5 لاعبين جيدين لكني أتمنى رؤية الجميع يبذل جهدًا أكبر في المباراة مثلما يفعل دي ليما".

وأخيرًا رفض المدرب الروماني الحديث عن صفقات الوصل في سوق الانتقالات الشتوي، مشددًا أن الفريق سيزداد قوة بعودة لاعبيه المصابين وأنه يثق بالمجموعة المتواجدة وأن ذلك ليس الوقت المناسب للحديث عن الميركاتو.

يُشار لأن الفريق الملقب بالإمبراطور يحتل المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة.