الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع - رجل مخيب | أستون فيلا وليفربول

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة أستون فيلا وليفربول

حقق فريق ليفربول اليوم فوزًا هامًا على نظيره أستون فيلا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ ١١ من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تألق عدد من نجوم فريق ليفربول الذي ظل يحاول قلب النتيجة حتى اللحظة الأخيرة بعدما كان متأخرًا في بداية المباراة بهدف تريزيجيه.

اختيارات المحررين

نستعرض معكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة

رجل رائع - ألكسندر أرنولد

Trent Alexander-Arnold Liverpool 2019

نجم فريق ليفربول قدم مباراة مميزة على الجانبين الهجومي والدفاعي وكان له التأثير الأكبر على نتيجة المباراة بصناعة الهدف الثاني.

أرنولد كان واحد من أهم مصادر الخطورة لليفربول وتوج الأداء المميز الذي قدمه بالصناعة التي جاءت في نهاية اللقاء.

على المستوى الدفاعي افتك الكرة ثلاث مرات وفقدها مرة وحيدة في وضع هجومي كما فاز بالتحام هوائي في الدقيقة الـ ٧١ من عمر المواجهة.

رجل مخيب - محمد صلاح

Aston villa liverpool

لا أحد يعرف إذا ما كان المصري محمد صلاح قد شارك في تلك المباراة في أفضل حالاته البدنية أم لا، لكن كلوب أكد ذلك قبل المواجهة.

غادر صلاح الملعب في بداية الشوط الثاني كأنه لم يتواجد فيه من الأساس، بس كان لوجوده تأثيرًا سلبيًا على الفريق في بعض أوقات المباراة.

أهدر النجم المصري أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء وحسم المواجهة بشكل مبكر لصالح ليفربول.

 

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