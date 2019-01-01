رجل رائع_رجل مخيب | يوفنتوس وأتليتكو مدريد

من كان الأفضل في لقاء القمة بين السيدة العجوز والروخيبلانكوس

تلقى نادي أتليتكو مدريد خسارة مُخيبة للآمال في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سقط فريق العاصمة الإسبانية أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف مقابل لا شيء في تورينو.

وجاء ذلك السقوط ليضع الروخيبلانكوس في موقف صعب من التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وحول نادي السيدة العجوز، فقد نجح الفريق في تحقيق المطلوب بعد أن كان تعادل مع أتليتكو في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2 بالعاصمة مدريد ولكن بطل الدوري الإيطالي لم يقدم الأداء المقنع في اللقاء أيضًا على الرغم من الفوز.

ملخص ما حدث في دوري الأبطال اليوم.. 🎨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dt47UNHryk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 26, 2019

وحول رجل رائع ورجل مُخيب من هذا اللقاء..

رجل رائع:

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب السيدة العجوز والذي سجل هدف الفوز لفريقه في اللقاء كما كان هو العامل الأكثر خطورة في هجوم الفريق الإيطالي.

رجل مُخيب:

لم يقدم نجوم أتليتكو مدريد الأداء المنتظر الليلة وفشل الكثير منهم في التألق أمام يوفي ولكن ربما يكون الأسوأ هو الظهير الأيسر الشاب رينان لودي الذي تحصل أيضًا على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

يذكر أن يوفي يتواجد في المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما يأتي أتليتكو مدريد بعده برصيد 7 نقاط فقط.