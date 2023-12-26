رجل إطفاء يعيد كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي!

التحكيم الإنجليزي يواجه موجة انتقادات حادة هذا الموسم!

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز حدثًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء في مواجهة شيفيلد يونايتد ولوتون تاون، ضمن الجولة 19 من المسابقة.

ويتولى إدارة المباراة الحكم سام أليسون، رجل الإطفاء السابق، البالغ من العمر 42 عامًا.

وأصبح أليسون ثاني حكم أسمر البشرة يدير مباراة في البريمرليج طوال تاريخ المسابقة، والأول منذ أوريا ريني الذي أدار مواجهة عام 2008 (قبل 15 سنة).

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ويواجه التحكيم الإنجليزي موجة انتقادات حادة هذا الموسم، بسبب وقوع الكثير من الأخطاء الواضحة في العديد من المباريات.

ويحتل لوتون تاون المركز الـ18 في البريميرليج برصيد 12 نقطة، بينما يأتي شيفيلد في قاع الترتيب بـ9 نقاط فقط.