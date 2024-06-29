"رجل الأعمال" ألفيش يثير الجدل بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي!

البعض ظن أن حسابه تعرض للقرصنة

فاجأ المدافع البرازيلي داني ألفيش الجماهير والمتابعين، ببعض التصرفات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصوله على الحرية المؤقتة في قضية الاغتصاب الشهيرة.

ألفيش تم اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ساتون الليلي يوم 31 ديسمبر 2022، حيث ألقي القبض عليه بعد 3 أسابيع من الحادث وتم احتجازه، كما أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة على ذمة القضية.

وبعد فترة من خروجه، قام ألفيش بتغيير صورته على منصة "إكس" إلى صورة دائرة خضراء غريبة، وهو الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن حسابه الشخصي تعرض للقرصنة.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام كذلك بتغيير نص سيرته الذاتية، بإزالة أي شيء يتعلق بكرة القدم، لتصبح صفته الآن "رجل أعمال"، رغم مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة.

واضطر كذلك لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق، إلى إلغاء تنشيط حسابه الشخصي على إنستجرام بسبب موجة التعليقات السلبية والإهانات التي لا يزال يتلقاها بعد إطلاق سراحه.

جدير بالذكر أن ألفيش يعود من حين لآخر إلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ خروجه من السجن، حيث سبق له مشاركة لحظة سعيدة مع زوجته جوانا سانز في عيد ميلاده، كما قام بتوجيه رسالة وداع إلى صديقه المتوفي في 9 يونيو الجاري.