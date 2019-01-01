رجاء الله السلمي : إعادة فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر مُجددًا

ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشف رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، عن موقف نادي النصر بعد عدم ترشح أي شخص لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.
الهيئة العامة للرياضة أنهت فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية المحترفة، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، الموافق 9 يونيو 2019، لاختيار مجالس إدارات جديدة، وحتى 11 من نفس الشهر.
السلمي قال في تصريحات تلفزيونية أنه سيتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لنادي النصر يوم الأحد المقبل، وذلك لعدم تقدم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.
وأضاف المسؤول في الهيئة العامة تصريحاته : وفقًا للمادة 77 في اللائحة، والتي تنص على إعادة فتح باب الترشح مرة ثانية وبنفس المدة الزمنية، ولذلك سيتم فتح الباب لاستقبال ملفات الترشح يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام.
رسائل وداع خاصة من جماهير النصر للشامخ سعود آل سويلم
وكان عبدالله بن زنان، المتحدث باسم النصر، رحيل سعود آل سويلم رسميًا عن النادي، وعدم ترشحه في الإعادة، يوم الأحد المقبل، لظروف شخصية.
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