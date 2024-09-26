رب ضارة نافعة .. انفراجة في أزمة برشلونة بفضل إصابة تير شتيجن

برشلونة يحل أزمته بسبب إصابة تير شتيجن...

اقتربت إدارة برشلونة، من إتمام عقد رعاية جديد مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية، في صفقة ستحل الكثير من المشاكل المالية بالنسبة للفريق الكتالوني، ولكن أمام إدارة البلوجرانا، خيار آخر لحل جزء من تلك المشاكل.

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وبعد تعرض مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، إلى إصابة قوية أنهت موسمه مع الفريق الكتالوني، بدأت الإدارة في البحث عن بديل، وقررت استغلال إصابة الحارس لحل جزء من المشاكل.

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وعانى برشلونة، من أجل تسجيل عقد داني أولمو، في الصيف الماضي وفي النهاية تمكن من تسجيله، حتى نهاية شهر ديسمبر، بسبب إصابة كريستينسن.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة، قرر السير على نفس النهج، واستغلال إصابة الحارس الألماني، واستخدام 80% من راتبه، لتسجيل عقد داني أولمو حتى نهاية الموسم.

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وأشار التقرير إلى أن راتب شتيجن، لن يكون فقط لتسجيل عقد أولمو، ولكن سيسمح للفريق الكتالوني، بالتعاقد مع الحارس تشيزني، ولكن سيتعين على الحارس البولندي الموافقة على راتب منخفض لإتمام الصفقة.