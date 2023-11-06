ربح تحديه مع إدارة الهلال .. تحديد الموعد المبدئي لعودة نيمار

النجم البرازيلي نفذ ما يريده!

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ملامح البرنامج العلاجي والتأهيلي لنجم الهلال، نيمار، بعد خضوعه لعملية جراحية الخميس الماضي لإصلاح قطع في الرباط الصليبي لركبته.

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النجم البرازيلي تعرض لتلك الإصابة المروعة خلال مباراة البرازيل مع أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، وهو ما أنهى موسمه مع الهلال.

إدارة الهلال أرادت من اللاعب إجراء الجراحة في باريس لكنه رفض وتمسك بإتمامها في البرازيل وهو ما حدث بالفعل، وقد طالب عدد من الإعلاميين إدارة النادي الإصرار على مراقبة برنامج اللاعب العلاجي والتأهيلي جيدًا حتى يضمن عودته للعب في الوقت المحدد وبجاهزية تامة.

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وذهب الأمر بالبعض لتحذير الهلال من تكرار خطأ باريس سان جيرمان حين سمح لنيمار بإتمام برنامجه التأهيلي في بلاده وهو ما تسبب في عدم عودته بالشكل المنتظر، ولكن يبدو أن إصرار نيمار على البقاء في بلاده وأد كل محاولات الهلاليين لجعله يُتم برنامجه التأهيلي في السعودية أو قطر.

صحيفة الرياضية أوضحت أن البرنامج العلاجي التأهيلي سيتكون من 5 مراحل ستكون جميعًا في أحد المراكز الطبية المتخصصة في بلاده البرازيل، مشيرة إلى أن نهاية أغسطس القادم هو الموعد المبدئي المحدد لعودته إلى التدريبات.

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