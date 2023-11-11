خماسية لريال مدريد دون بيلينجهام .. فينيسيوس يرد الضربة لفالنسيا!

النجم البرازيلي تألق للغاية في المباراة القوية.

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

الهدف الأول جاء سريعًا عن طريق دانييل كارباخال بصناعة من الألماني توني كروس، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعدها أهدر هوجو دورو التعادل في الدقيقة الـ 11 من داخل منطقة الستة ياردة.

لاحقًا أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في المباراة بحلول الدقيقة الـ 42 من عمر المواجهة، بصناعة مواطنه البرازيلي رودريجو.

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وكانت قصة الهدف الثالثة مشابهة تمامًا، بأقدام فينيسيوس وصناعة رودريجو، الذي أضاف الهدف الرابع بنفسه بصناعة صاحب الثنائية، ثم سجل الخامس قبل خمس دقائق فقط من النهاية، وجاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق هوجو دورو، الذي أهدر العديد من الأهداف.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي بـ 32 نقطة خلف جيرونا صاحب المركز الأول، بينما يتراجع فالنسيا للمركز العاشر بـ 18 نقطة.