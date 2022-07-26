رباعية غيرت مجرى التاريخ.. ريال مدريد ساعد برشلونة في سوق الانتقالات

ريال مدريد كان طوق النجاة لبرشلونة في سوق الانتقالات

لم يكن الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو الموسم الماضي كافيًا للمنافسة على الدوري الإسباني، لكن انتهى به الأمر إلى إحداث الفارق لدى برشلونة في الغرف المغلقة.

الكل كان ينتظر سقوط برشلونة المدوي، والبعض قد أجمع على فشل المنظومة الكتالونية، خاصةً مع قدوم تشافي، قليل الخبرة، لتولي مسؤولية الفريق.

لكن الفوز برباعية نظيفة على أرض ريال مدريد في الكلاسيكو، قد غير العديد من وجهات النظر المتعلقة بموسم برشلونة المقبل، أو بسقوطه من الأساس.

كيف ساعد ريال مدريد برشلونة؟

إذا كنت أحد الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم الأوروبية، وترى برشلونة وهو يخسر في العديد من المباريات المحلية والقارية حتى بالموسم الماضي، بالطبع ستشعر وأنه ليس الفريق الذي قد ترحل إليه.

النادي الكتالوني فقد بريقه في مطلع الموسم الماضي، بل وخفت كل شيء، حتى تغير في ليلة الـ 20 من مارس، حينما سحق الكتلان الملكي في عقر دارهم.

بالطبع تغير الشعور المتوجه نحو برشلونة، وبات الكل يتحدث حول عودة البلوجرانا من جديد، وبالتالي بدأ الحديث يدور حول "مشروع" المدرب تشافي، ومن ثم انتشرت الأقاويل حول إقناع المدرب الإسباني للصفقات الجديدة بالانضمام إلى برشلونة بسبب هذا المشروع الواضح والمتماسك.

هناك الكثير ما تم بنيه على تلك الليلة، وأبرز النجاحات كان سوق الانتقالات الحالي، الذي انفرد فيه برشلونة في الصدارة من حيث الجودة مقابل السعر.

الفوز على مدريد كان نقطة التحول التي أحيت مسيرة برشلونة في السنوات القليلة المقبلة، ولا شك في أن إدارة البلوجرانا عليها شكر الملكي على ما قدمه لاعبو الريال من مستوى هزيل ومتواضع يومها.

ماذا عن سوق انتقالات برشلونة حتى الآن؟

استطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن، كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه.

وتشير الأنباء في الوقت الحالي إلى قرب البلوجرانا من التعاقد مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية، مع الاهتمام الواضح بظهير تشيلسي الأيمن سيزار أثبيليكويتا.