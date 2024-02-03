"رآك تحقق أحلامك".. وفاة والد نجم ليفربول قبل موقعة آرسنال

يتوقع غيابه عن الموقعة الحاسمة!

توفي والد أحد لاعبي ليفربول قبل ساعات من موقعة آرسنال، حيث يحل الريدز ضيوفًا على الجانرز غدًا الأحد بملعب الإمارات، ضمن الجولة 23 من البريميرليج.

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية، أن والد نجم ليفربول الشاب كونور برادلي، توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد أقل من 3 أيام على المباراة الكبرى التي قدمها نجله ضد تشيلسي.

وكان كونور بطل موقعة تشيلسي (4-1)، يوم الأربعاء الماضي على ملعب آنفيلد، حيث سجل هدفه الأول مع الريدز وقدم تمريرتين حاسمتين، ليتوج بجائزة الأفضل في المباراة.

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ومن المتوقع أن يغيب نجم الريدز الشاب عن مواجهة آرسنال المقبلة، والتي يحتاج ليفربول للانتصار فيها، من أجل تعزيز موقعه في صدارة ترتيب البريميرليج.

وبعثت رابطة مشجعي ليفربول تعازيها للاعب، قائلة: "أفكارنا وصلواتنا معك يا كونور، على الأقل تمكن من رؤيته على المسرح الرئيسي، حيث سجل في أنفيلد في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد رآك تحقق أحلامك يا كونور".