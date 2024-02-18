رايو فاليكانو وريال مدريد | كن مثل جيسوس .. المباراة ليست 20 دقيقة فقط يا أنشيلوتي!

لم ينجح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة فريقه ريال مدريد للانتصار على رايو فاليكانو، وسط انتقادات قوية ضده بسبب تغييراته غير المفيدة والمتأخرة أيضًا.

وحمّلت جماهير ريال مدريد مسؤولية التعثر للمدرب الإيطالي، الذي اعتاد على التغييرات في وقت متأخر، بالإضافة إلى عدم وجود تغيير يُذكر بعدما قام بتغييراته المتأخرة!

المباراة ليست 20 دقيقة فقط!

واصل أنشيلوتي هوايته المفضلة، بأن يظل متفرجًا على المباراة لمدة 70 دقيقة، قبل التدخل بتغييرات على أرضية المباراة، الأمر الذي يواصل به استفزاز جماهير ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتعامل المدرب الإيطالي مع المباريات على أنها آخر 20 دقيقة فقط في المباراة، حيث ظل أمام رايو فاليكانو صامتًا أمام المستوى غير المقنع لعدد من اللاعبين، على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش و"الإسباني – المغربي" براهيم دياز!

وبالفعل تحرك كالعادة أنشيلوتي مع دخوله للدقيقة 70، ولكنه أخرج كمافينجا وأشرك توني كروس بدلًا منه، والتبديل الذي كان متوقعًا بدخول رودريجو بدلًا دياز.

كن مثل جيسوس يا أنشيلوتي

في مباراة الهلال ضد سباهان الإيراني بذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، كان الزعيم متأخرًا بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت في إيران.

وخلال الشوط الثاني تدخل بتغييرات نجحت في إنعاش فريقه، وتسجيل 3 أهداف لينتصر في المباراة بثلاثية مقابل هدف واحد.

ولكن المدرب الإيطالي تبديلاته أمام رايو فاليكانو لم تأت بثمارها، حيث أخرج كمافينجا الذي كان يجعل هناك نشاطًا في خط الوسط، وترك لوكا مودريتش البعيد عن مستواه المعهود، ليُبدله في الدقيقة 87 ويدفع باللاعب أردا جولر.