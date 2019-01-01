النتائج المباشرة
الانتقالات

رايولا ينفي رحيل لوزانو عن أيندهوفن في يناير

التعليقات()
ProShots
العديد من التقارير أشاعت قيام المكسيكي بتقديم طلب انتقال رسمي لمغادرة النادي الهولندي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نفى مينو رايولا وكيل أعمال الجناح المكسيكي هيرفينج لوزانو، تقديمه طلباً رسمياً للرحيل عن صفوف أيندهوفن الهولندي.

لوزانو أصبح واحداً من نجوم الدوري الهولندي في الفترة الأخيرة، منذ انتقاله للفريق قادماً من باتشوكا المكسيكي في 2017.

بوتراجينيو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة في يناير

اختيارات المحررين

مستوى اللاعب مع أيندهوفن أو المكسيك في كأس العالم روسيا 2018، جذب أنظار العديد من الأندية أبرزها برشلونة وتوتنهام وإنتر.

وقال رايولا عن شائعات رحيله في يناير:"هيرفينج سيبقى مع أيندهوفن حتى نهاية الموسم".

وأضاف:"النادي لا يرغب في بيعه الآن بأي شكل من الأشكال لحاجته إلى خدماته".

ويأتي ذلك بعد تصريحات اللاعب في وقت سابق عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي يوماً ما.

ليفربول وبرشلونة وفرق فشلت في تحقيق دوري اللاهزيمة

يٌذكر أن لوزانو نجح في تسجيل 17 هدف في موسمه الأول مع أيندهوفن وساعد الفريق على الفوز بالدوري.

وأما الموسم الثاني فيبدو أنه سيكون أفضل من سابقه، حيث سجل 11 هدف في 17 مباراة فقط حتى الآن.

الموضوع التالي:
على خطي رونالدو وبيكيه.. أكويلاني رئيسًا لناديه الأول
الموضوع التالي:
وكيل هيساي: ساري أراد ضمه لتشيلسي وقد يرحل في يناير
الموضوع التالي:
صراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ثنائي الكالتشيو
الموضوع التالي:
الإتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة تعاطي أحد اللاعبين للكوكايين!
الموضوع التالي:
كانتي يرحب بالوافد الجديد ويأمل في زيادة الألقاب مع تشيلسي
إغلاق