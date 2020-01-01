رايولا يبشر جماهير ميلان: إبراهيموفيتش لن يعتزل الآن

وجهة نظر تبدو منطقية إلى حد كبير..

يرى مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، أن موكله بمقدوره الاستمرار في ممارسة كرة القدم لخمس سنوات قادمة.

هذه التصريحات تمنح جماهير الروسونيري الأمل في استمرار السلطان لفترة أطول داخل سان سيرو، خصوصًا وأن عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم.

السويدي المُقبل على عامه الأربعين لا يزال أبرز لاعبي ميلان والكالتشيو، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد عشرة أهداف بالتساوي مع أسطورة أخرى، كريستيانو رونالدو.

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رايولا بدوره في تصريحات صحفية قال "لقد رأيت العديد من اللاعبين في مسيرتي كانوا متعبين في نفس عمر زلاتان، كدت أشعر بالأسف لاستمرارهم".

كما أضاف "لم أر هذا التعب فيه من قبل. بالنسبة لي، يمكنه اللعب بسهولة لمدة خمس سنوات أخرى".

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وأتم "لقد صنعته، إنه يلعب لأنني أجعله يلعب، يمكنه أن يستمر حتى يصل للخمسين! مع زلاتان خضت مغامرات فريدة، إنه ليس صعب كما يظهر للصحافة".

يذكر أن إبرا قد اعترف في وقت سابق أنه فكر في الاعتزال بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يتراجع عن هذا القرار في اللحظات الأخيرة ويقرر الاستمرار حتى يشعر أنه غير قادر بدنيًا.