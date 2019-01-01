راموس يشكر جماهير ريال مدريد ويوجه لهم رسالة

رسالة من قائد الميرينجي خلال المران المفتوح للفريق اليوم

قدم سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الشكر لجماهير فريقه، على مساندتهم المستمرة للفريق.

ووجه راموس رسالة لجمهور الفريق الملكي، أثناء مران الفريق المفتوح اليوم، الذي يقيمه النادي في مثل هذا التاريخ من كل عام.

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وقال راموس في تصريحات عقبت المران: "إنه يوم جميل للغاية، يجب أن نشكر الجماهير على كل الحب الذي يمنحونه لنا طوال العام".

وواصل: "نرغب حقاً في عودة الخير لنا، واستعادة البطولات والانتصارات من جديد".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة، خيتافي مساء السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الليجا، والتي لن يشارك فيها راموس بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

ومن المنتظر أن يعود راموس للمشاركة مع الميرينجي، بداية من يوم 8 يناير القادم، أمام فالنسيا في بطولة السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.