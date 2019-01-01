رانييري: من المستحيل رفض روما

المدرب الإيطالي يعود مرة أخرى للذئاب في فترة حرجة من الموسم

اعترف كلاوديو رانييري المدير الفني لروما، أنه كان من المستحيل رفض فرصة العودة للذئاب مرة أخرى.

روما أعلن اليوم الجمعة عن عدة تغييرات به، برحيل مونشي المدير الرياضي وإيزبيو دي فرانشيسكو مدرب الفريق.

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وجاء الإعلان الأهم هو تعيين رانييري مدرباً خلفاً لدي فرانشيسكو، ليؤكد الإيطالي المخضرم سعادته الشديدة بهذه الخطوة.

وقال صاحب الـ67 عاماً:"سعيد بالعودة لبيتي مرة أخرى، عندما يناديك روما فمن الصعب جداً أن ترفض".

فرانشيسكو توتي الذي سبق وأن لعب مع رانييري قبل عمله الإداري مع روما علق قائلاً:"كلاوديو من المدينة وواحد من أكثر المدربين خبرة في العالم".

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وأضاف:"نحن الآن في أيدي أمينة ونريد العودة مرة أخرى للأربعة الكبار، لدينا 12 مباراة في الدوري ونطمح في الفوز بأكبر عدد منهم".

يذكر أن رانييري المُقال مؤخراً من تدريب فولهام، عمل مع روما في الفترة من 2009 وحتى 2011.