رانجنيك يصفع إنجلترا: "لقد كافحت من أجل عدم النوم في بعض المباريات!"

أداء مشرف للكتيبة النمساوية في يورو 2024

يبدو مدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك فخورًا بعروض فريقه حتى بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 أمام تركيا.

وقال رانجنيك للصحفيين عقب المباراة: "لقد رأيت مباريات أخرى كان من الصعب فيها حتى البقاء مستيقظًا، وهذا لم يكن الحال في مبارياتنا" في إشارة إلى مباراة إنجلترا وسلوفاكيا على الأرجح.

وأتيحت للنمسا فرصة كبيرة لإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سدد كريستوف بومجارتنر برأسه كرة على المرمى بدا أنها ستسكن في زاوية المرمى.

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ومع ذلك، قفز حارس تركيا ميرت جونوك بكامل طاقته وتصدى لتسديدة لاعب خط الوسط بشكل مذهل لتحافظ تركيا على فوزها التاريخي.

وفي حديثه بعد المباراة، تحدث رانجنيك عن تلك اللحظة الدرامية في نهاية المباراة، واصفًا جونوك في هذه اللقطة بأنه "جوردون بانكس" أسطورة منتخب إنجلترا في لقطة التصدي الشهير أمام بيليه في كأس العالم 1970.