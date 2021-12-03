رانجنيك يرحب بالبقاء في مانشستر يونايتد ويسخر من ضم هالاند

أكد رالف رانجنيك المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أنه لا يمانع فكرة البقاء مع النادي الإنجليزي لما بعد نهاية الموسم الحالي.

رانجنيك جاء إلى الشياطين الحمر بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر كمدرب وعامين كمستشار للنادي، ليخلف المدرب المقال أولي جونار سولشاير الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

المدرب المخضرم ظهر في مؤتمر يونايتد الخاص بمواجهة كريستال بالاس، للحديث عن الأمور الخاصة بتجربته الجديدة في الدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي للقاء كريستال بالاس:"الأشخاص الذين تحدثوا معي كانوا واضحين جدًا، دوري يستغرق ستة أشهر فقط ولم نتحدث عما سيحدث في الصيف".

واستكمل:"إذا تحدثوا معي سنرى ما سيحدث، ولو سألوني عن رأيي سأقدم نفس التوصية التي قدمتها في لايبزيج، أنه سيكون من الأفضل العمل معي لمدة عام واحد".

المدرب الألماني عندما تم سؤاله عن إمكانية إحضار هالاند إلى مانشستر يونايتد تظاهر بالتنقل بين ملاحظاته ومزح خلال المؤتمر الصحفي قائلًا:"10 ملايين استرليني لإرلينج هالاند ومثلهم لكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي ويوشوا كيميش".

وأضاف:"من الواضح أن هذا هراء، ليس من المنطقي التكهن حول ضم أي لاعب جديد الآن، إرلينج مهاجم رائع وأعرفه جيدًا لأنني كنت معه في سالزبورج".

وتابع:"لقد ساهمت قليلًا في نقله من مولده إلى سالزبورج، لذلك أعرف نوعيته جيدًا وقيمته الكبيرة، قبل عامين كان هناك قلة من الناس يؤمنون به والآن أدرك العالم بأسره ما يمكنه فعله".

وعن الإمكانيات الحالية لفريقه:"أشعر بسعادة كبيرة بما نمتلكه من لاعبين، لدينا العديد من اللاعبين الكبار ولا نحتاج للتحدث عن أي لاعب آخر".

وأوضح:"لم نتحدث عن ضم لاعبين جدد للفريق، كل التركيز الآن على المجموعة الحالية وتفاصيلها، لدينا العدد الكافي بالفريق، وسوق الانتقالات الشتوية ليست سهلة بشكل عام".

يذكر أن مانشستر يخوض لقاء كريستال بالاس وهو في المركز السابع بـ21 نقطة، بفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الأول.

اقرأ أيضًا ..