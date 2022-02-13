رانجنيك: مانشستر يونايتد كله يتمنى تسجيل رونالدو للأهداف مجددًا

رفض مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، إظهار أي نوع من أنواع القلق حيال عدم قدرة كريستيانو رونالدو على تسجيل الأهداف مؤخرًا.

رونالدو في 2022 لم يتمكن من تسجيل أي هدف، مما جعل رانجنيك قبل مباراة ساوثامبتون يؤكد أن الدون بحاجة إلى التسجيل أكثر بالفترة المقبلة.

لكن الدون لم ينجح في تلبية النداء أمام القديسين، وانتهت المباراة بتعادل مخيب للآمال لكتيبة رانجنيك بهدف لمثله بقلب أولد ترافورد.

المدرب الألماني بدوره تحدث بعد اللقاء عن أزمة الأهداف ورونالدو قائلًا "كان يتمنى التسجيل، شخصيًا تمنيت أن يسجل، الفريق بأكمله تمنى ذلك".

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كما أضاف "أعتقد أن اليوم كانت له فرصة جيدة، ربما كانت واحدة من أكبر الفرص في المباراة بعدما مر من الحارس وأبعد المدافع الكرة من على الخط".

وواصل "كان الفريق كله لديه لحظات جيدة في الشوط الثاني وليس كريستيانو فقط، نحن نصنع فرصًا كافية، سأقلق فقط إن لم نفعل".

وأتم "إن لم نكن قادرين على الحفاظ على نظافة شباكنا، فعلينا تسجيل المزيد من الأهداف، هذه إحدى نقطتي النقد الرئيستين لدينا، أننا لسنا فعّالين قياسًا بحجم الفرص التي نصنعها".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن آرسنال الرابع.

الآن يستعد الشياطين الحمر لاستقبال برايتون يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر بسبب فيروس كورونا.