رانجنيك بعد أول مباراة مع كريستيانو: "شابوه" رونالدو!

أعرب المدرب الألماني رالف رانجنيك عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز اليوم على نظيره كريستال بالاس في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "بي بي سي"، وأشاد خلالها بعمل كريستيانو رونالدو دون كرة في الملعب.

وقال رانجنيك: "أنا سعيد للغاية، لقد سيطرنا على المباراة بأكملها، وخرجنا منها بشباك نظيفة وكان ذلك هو الجزء الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "هذه هي الأشياء التي علينا أن نطورها، أن نستمر في الخروج بشباك نظيفة، وبعد تدريب واحد فقط أشعر بالدهشة، لقد أدينا أفضل من المتوقع".

وأردف: "حاولنا دائمًا خلال المباراة أن نكون أصحاب المبادرة، لم نكن بعيدين عن ذلك سوى في أول خمس دقائق ربما، لكننا دائمًا ما حاولنا أن نبعدهم عن مرمانا".

وأكمل: "أردنا أن نلعب بلاعبين في الهجوم، بالأخص في مركز رأس الحربة، بتلك المناسبة أريد أن أقدم التحية لرونالدو على عمله دون كرة".

جدير بالذكر أن الفوز هو الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد لأول مرة منذ فترة بعيدة، وقفز الفريق للمركز السادس برصيد 24 نقطة.

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