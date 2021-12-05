أنشيلوتي: هذا ما حدث مع بنزيما.. وحزين من أجل يوفيتش

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.

ريال مدريد حقق انتصارًا هامًا بهدفين دون رد خارج ملعبه مساء السبت على حساب ريال سوسييداد، في مباراة الجولة 16 من الدوري الإسباني، والتي شهدت خروج بنزيما مصابًا بعد 17 دقيقة فقط من الشوط الأول.

وعقد أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا بعد المباراة، تحدث خلاله عن الفوز الهام على ريال سوسييداد، وطبيعة إصابة بنزيما، وما يحتاجه ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

ماذا قال أنشيلوتي عن إصابة بنزيما؟

وفي بداية حديثه قال أنشيلوتي عن إصابة بنزيما: "لقد عانى من بعض الألم، ولم يرغب في إكمال المباراة".

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيتواجد ضد إنتر، لكنه ربما يكون متواجدًا في الديربي ضد أتلتيكو".

ماذا قال أنشيلوتي عن المباراة؟

وقال المدرب الإيطالي عن تفاصيل المباراة: "لقد لعب الفريق مباراة متكاملة، سواء بالكرة أو بدونها، سيطر خط الوسط على المباراة، مع وجود هجوم مكون من فينيسيوس ويوفيتش ورودريجو".

وأضاف: "مباراة اليوم كانت متكاملة ومختلفة عما قدمناه ضد أتلتيك بيلباو، الالتزام الجماعي كان رائعًا".

وتابع: "الانتصار يأتي للفريق الذي يقاتل ويملك ديناميكية جيدة، لكن في كرة القدم كل شيء يتغير، والحال الجيد من الممكن أن يتغير أيضًا، لذا يجب علينا التفكير في المباراة القادمة".

ما هو رأي أنشيلوتي فيما قدمه يوفيتش؟

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن الصربي لوكا يوفيتش الذي دخل بديلًا لبنزيما، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة الثاني.

وقال أنشيلوتي: "جودة يوفيتش مختلفة عن بنزيما، لكنه جيد جدًا، علينا تسليط الضوء على المباراة التي قدمها يوفيتش، على الرغم من أنه لم يلعب كثيرًا، إلا أنه كان جاهزًا".

وتابع: "يوفيتش مهاجم جيد بالنسبة لي، طريقة صناعته لهدف فينيسيوس تتحدث عن خصائصه، والهدف الثاني يدل على أنه مهاجم".

وأكمل: "أود أن أقدم له التهنئة، فمن الصعب أن يحصل على الفرصة وأنا لا أمنحه دقائق كثيرة، وعلى الرغم من تحقيق الانتصارات، أنا لست سعيدًا لأنني أواجه مشاكل مع اللاعبين الذين لا يشاركون".

ماذا قال أنشيلوتي عن المنافسة على الدوري الإسباني؟

أنشيلوتي تطرق إلى فارق النقاط الذي يملكه ريال مدريد حاليًا في صدارة الدوري الإسباني، والذي يصل إلى ثماني نقاط.

وقال المدرب الإيطالي: "الأرقام تشير إلى أننا نقدم أداءً جيدًا، المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، والفوز كان مستحقًا، نملك صلابة واستمرارية".

وأضاف: "كان يومًا جيدًا بالنسبة لنا، لكن الدوري لا يزال في البداية، وعلينا الاستمرار".

وتابع عن إمكانية تحقيق الدوري الخامس في دولة مختلفة: "لا أريد التفكير في ذلك الأمر الآن، ولا أريد لأي شخص أن يفكر في ذلك، سنقاتل في كل مباراة قادمة من أجل الفوز".

ماذا قال أنشيلوتي عن مباراة أتلتيكو مدريد؟

ريال مدريد يستضيف جاره أتلتيكو يوم الأحد 12 ديسمبر، في قمة الجولة 17 من الدوري الإسباني، في مباراة هامة للغاية للطرفين.

وقال أنشيلوتي عن تلك المواجهة المرتقبة: "سنواجههم بثقة، هي مباراة خاصة لأنها ديربي، وفي هذا النوع من المباراة ليس هناك فريق مرشح".

واختتم مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلًا: "علينا أن نُظهر جودتنا وما يمكننا تقديمه في الملعب، وبعدها سنرى ما سيحدث".

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