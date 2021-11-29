رانجنيك أم رانكيك! ما هو النطق الصحيح لاسم مدرب مانشستر يونايتد المؤقت؟

أصبح اسم الألماني رالف رانجنيك يتردد بكثرة خلال الأيام الماضية، بعد أن تولي رسميًا مهمة الإشراف على تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

رانجنيك يعد واحدًا من بين أبرز المدربين في ألمانيا، وهو بالفعل صاحب تاريخ طويل من النجاحات في أراضي البوندسليجا.

المدرب والمدير الرياضي ومكتشف المواهب من بين أمور أخرى، لم يسبق له من قبل العمل خارج ألمانيا تدريبيًا، لكن المؤشرات تشير إلى أنه قادر على إصلاح الضرر الذي تلقته غرفة ملابس مانشستر يونايتد في السنوات الماضية.

لكن بعيدًا عن ذلك كله، سنتعرف سويًا في الأسطر التالية على النطق الصحيح لاسم المدرب الألماني الذي يُنتظر منه إنقاذ مانشستر يونايتد.

ما هو النطق الصحيح لاسم رانجنيك "Rangnick"؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم المدرب الألماني باللغة الإنجليزية نجده "Ralf Rangnick"، وهذا الاسم يمكن أن يتم تقسيمه بسهولة إلى أكثر من مقطع لغويًا للتعرف على طريقة نطقه.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "Ralf"؟

Rlaf: رالف

الجزء الأول من اسم رانجنيك يُنطق بسهولة بالغة، حيث لا يوجد أي علامات تدل على أي تغيير في كيفية نطق الحروف بين الألمانية واللغة الإنجليزية التقليدية.

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ولذلك، يمكن بسهولة أن ننطق كلمة "رالف" بدون أي مشاكل حيث أن الاسم واضح في اللغة الألمانية.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأخير "Rangnick"؟

Raŋ: رانج.

Nɪk: نيك.

بالنسبة إلى الاسم الألماني "Rangnick" يمكن تقسيمه إلى مقطعين، الأول هو "Raŋ" والثاني هو "Nɪk".

وبالنسبة إلى المقطع الأول، فإن نطقه الصحيح هو رانج، لأن هذه العلامة "ŋ" في صوتيات اللغة الألمانية تعني نطق حرف "ن" يتبعه مباشرة حرف "ج".

أما بالنسبة إلى المقطع الثاني "Nɪk" فإن الحرفين "N" و"K" يُنطقان بصورة طبيعية، أما العلامة "ɪ" في صوتيات اللغة الألمانية تدل على التشديد، لذلك يجب أن يُنطق المقطع الثاني بصوت "نيك".

وبالتالي فإن النطق الصحيح للاسم الأخير للمدرب الألماني صاحب الخبرة الطويلة هو "رانجنيك".