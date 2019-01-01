رامي ربيعة : هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز ولا أهتم بالسخرية

تصريحات ربيعة التي أكد فيها أن عودته رداً على حملات الانتقادات والسخرية التي طالته خلال فترة غيابه

عبر مدافع النادي الأهلي المصري رامي ربيعة عن سعادته بالعودة للمشاركة مع الفريق من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي تصريحات ربيعة التي أكد فيها أن عودته رداً على حملات الانتقادات والسخرية التي طالته خلال فترة غيابه.

وبالحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أشاد ربيعة بالمنافس مؤكداً أنه فريق قوي ويُجيد اللعب الجماعي.

وأشار ربيعة إلى أن الأهلي حضر إلى جنوب إفريقيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق لاستكمال المهمة بنجاح في الشوط الثاني في مصر.

وأشاف اللاعب أنه لن يلتفت لأية انتقادات أو حملات تعرض لها خلال فترة الإصابة لثقته في نفسه ولدعم جماهير الأهلي المخلصة التي تقدر جيدا أبناء النادي وتساندهم وتدعمهم بقوة، ومن ثم فإنه سعيد بالعودة ولديه إصرار كبير لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي.

وأنهى ربيعة تصريحاته ليؤكد أن الروح المتميزة بين اللاعبين داخل الأهلي تبقى دائما بمثابة كلمة السر في الانتصارات، كما أنها تبقى عنوان يميز الأهلي عن غيره من منافسيه.