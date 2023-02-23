رامون دياز يستقر على رباعي الهلال الأجنبي لمواجهة فولاد

استقر الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، على الرباعي الأجنبي الذي سيشارك رفقة الزعيم، في مباراة فولاد خوزستان الإيراني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويواجه الهلال نظيره فولاد مساء اليوم الخميس، في ربع النهائي، لتحديد أول المتأهلين إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من لقاء الشباب السعودي والدحيل القطري.
وأكدت مصادر "جول" على أن رامون دياز استقر على اختيار الرباعي "الكوري الجنوبي جانج هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار والمالي موسى ماريجا والأرجنتيني لوسيانو فييتو" من أجل المشاركة في المباراة.
وقرر رامون دياز استبعاد النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو من قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون في مباراة الهلال أمام فولاد.
وكان الهلال قد صعد إلى ربع النهائي، بعد الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل واحد، بينما صعد فولاد بالانتصار على الفيصلي السعودي بهدف دون رد.
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