"أشكركم على غفران أخطائي" .. راموس يغلق جرح إشبيلية الغائر ويعلن موقفه من مزاملة ميسي

المحارب الإسباني لا يفكر في الاعتزال على الإطلاق

ودع الإسباني سيرجيو راموس، نادي إشبيلية وجماهيره برسائل عاطفية، خلال مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن فرص انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وأعلن راموس رحيله عن إشبيلية "فريقه القديم"، الذي انضم إليه في لمدة موسم وحيد، ليصبح لاعباً حراً الآن، وسط اهتمام من أندية عدة في تركيا وأمريكا والسعودية بضمه.

وقال راموس في مؤتمر وداع إشبيلية: "أردت أن أشكر الرئيس على كلماته ودعمه وثقته وكذلك زملائي في الفريق، المدربين، الموظفين والطاقم.. أريد الاستمتاع أيضًا بعائلتي، التي كانت ركيزة أساسية منذ أن بدأت وما زالت معي، في نفس القارب، في السراء والضراء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "شكرًا أيضًا للجماهير على الدعم، لقد جعلوني أشعر بأنني في بيتي مثل اليوم الأول. كانت لحظات مذهلة وفريدة من نوعها، أشكرهم على مسامحة أخطائي وعلى استقبالي بهذه الطريقة".

وتابع راموس: "لقد انتهى عقدي وشعرت بأشياء لم أشعر بها منذ سنواتي الأولى. شكرًا أيضًا لبيبي كاسترو على مراهنته علي. تنتهي مرحلة رائعة من حياتي وتبدأ أخرى لإشبيلية لن أكون فيها".

وأوضح: "كان أحد هدفي من العودة هو ذلك الجرح الذي ظل مفتوحًا بعد رحيلي في المرة الأولى. أشكر المشجعين الذين عرفوا كيف يغفرون أخطائي ويرحبون بي باحترام ومودة. سأغادر مع ضمير مرتاح جدا".

وعندما سئل راموس عن زيارته الأخيرة لأمريكا، أجاب: "لقد كنت مدمنًا لدوري كرة السلة NBA وتربطني علاقة صداقة قوية بدونسيتش. لم أذهب إلى دالاس من أجل اتصال آخر، لكنك لا تعرف ما يمكن أن يحدث، الولايات المتحدة مكان مؤثر للغاية في المستقبل، لكن لا يوجد شيء الآن".

وواصل: المستقبل في ميامي مع ميسي؟ ما زلت لم أحدد ما سأفعله في المستقبل. هناك بعض المقترحات الأخرى التي قد تكون مثيرة للاهتمام، لكنني لم أفكر فيها، صحيح أن الولايات المتحدة لفتت انتباهي دائمًا، لكن ذلك لا يعني شيئًا لأن هناك الكثير الذي يجب تقييمه قبل اتخاذ القرار".

وختم: "لا أفكر في الاعتزال على الإطلاق. أشعر أنني بحالة جيدة جدًا من الناحية البدنية، لم تعد كرة القدم مجرد أداء، لدي جوع لمواصلة اللعب والمنافسة وأنا بصحة جيدة، لا أعرف هل أستمر لعام أو عامين أو 3".