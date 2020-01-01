راموس يُزيِّن قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة واستبعاد معتاد لخاميس ويوفيتش

لا مفاجآت..

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي سترتحل لمواجهة غرناطة في الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني يوم الإثنين المقبل.

وشهدت القائمة الاستبعاد المعتاد لخاميس رودريجيز، وبحسب تأكيدات الصحف فالقرار بالاتفاق بين اللاعب وزيزو لرغبة الأول في ألا يكون حبيسًا لدكة البدلاء.

هذا إلى جانب الأنباء المتداولة أن الدولي الكولومبي سيغادر سانتياجو برنابيو بمجرد نهاية الموسم، على أن يكون إيفرتون هو الوجهة الأقرب له في ظل وجود كارلو أنشيلوتي هناك.

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خاميس ليس الغياب الوحيد عن الميرينجي، حيث سيغيب ماريانو دياز بسبب الإصابة، بينما سيبتعد لوكا يوفيتش عن المباراة بسبب اختبارات فيروس كورونا وعدم جاهزيته للعودة.

بهذا، فسيكون كريم بنزيما هو الخيار الوحيد المطروح في قائمة مباراة غرناطة في مركز المهاجم الصريح رغم ما ظهر من صور تؤكد أنه شعر بآلام في قدمه خلال مباراة ألافيس الأخيرة.

في الوقت نفسه فعاد سيرجيو راموس مرة أخرى إلى القائمة بعد غيابه عن مباراة ألافيس للإيقاف، مع وجود الثنائي إيدين هازارد وفينسيوس جونيور أيضًا.

القائمة كاملة:

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة ويمكنه أن يزيد الفارق بينه وبين وصيفه برشلونة إلى 4 نقاط إذا فاز على غرناطة.