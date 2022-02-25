راموس يزيد متاعب باريس قبل مواجهة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن مشاركة سيرخيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لازالت في محل شك.

ويستعد ريال مدريد، لاستقبال باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 16 لأبطال أوروبا، يوم الأربعاء 9 مارس المقبل، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

ويعاني راموس صاحب الـ 35 عامًا، من إصابة في ربلة الساق، أبعدته عن باريس سان جيرمان في آخر خمس مباريات، وتأكد غيابه عن مباراة سانت إيتيان المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن عدم مشاركة راموس حتى الآن في التدريبات الجماعية لفريقه، تجعل مشاركته أمام ريال مدريد في محل شك، وسيكون من الصعب اللحاق بموقعة الميرينجي القادمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تقارير الطاقم الطبي للفريق الفرنسي، تشير إلى ان موعد عودة راموس للتدريبات، ستكون في منتصف الأسبوع المقبل، ولكن لن يتم المجازفة والدفع به في المباريات مباشرة خوفًا من تعرضه لانتكاسة.

احتمالية غياب راموس، ليست الوحيدة التي تصعب موقف باريس، بل أيضًا غياب ماركو فيراتي عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات، يشغل بال ماوريسيو بوتشتينو مدرب باريس، في ظل إصابة أندريه هيريرا عن مران اليوم.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يستعد لمواجهة سانت إيتيان، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

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