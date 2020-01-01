راموس يرفض لقاء الحكومة الإسبانية ممثلًا عن ريال مدريد

ثوري..

ادّعت تقارير صحفية إسبانية أن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، قد رفض الانخراط في اجتماع مع بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لمناقشة عودة كرة القدم بعد فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن بالتوافق مع رابطة الليجا عن استئناف الدوري الإسباني بدايةً من 11 يونيو المقبل بعد ثلاثة أشهر من التوقف في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

قادة أغلب أندية الليجا تواجدوا في اجتماع عُقد مساء الأربعاء مع مسؤولي الحكومة للتحدث عن أمر كورونا والإجراءات المتبعة وللتأكد من سلامة اللاعبين، لكن راموس لم يكن من ضمن الحضور.

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ويأتي رفض القائد المدريدي للحضور بسبب غضبه واختلاف رأيه عن المسؤولين الإسبان في كيفية تعاملهم مع كورونا وعودة كرة القدم على مدار الشهرين الماضيين.

لذلك، فقد حلّ داني كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، في محل قائده كممثل عن النادي الملكي، في الوقت الذي كان فيه جيرارد بيكيه ممثلًا عن برشلونة ومن المنتقدين لقرارات الحكومة أيضًا على شاكلة راموس.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يأتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الليجا قبل توقفها في مارس بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها على يد ريال بيتيس بهدفين لهدف، ما هيأ لبرشلونة الصدارة بفارق نقطتين عن كتيبة زيدان.

كما تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى التي سيخوضها الميرينجي بعد العودة سوف تكون أمام إيبار، مع تبقي 10 مباريات أخرى نعتها لوكاس فاسكيز، نجم الملكي، بأنهم بمثابة "النهائيات" لإعادة لقب الليجا لسانتياجو برنابيو.