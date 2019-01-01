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راموس لا يمانع الرحيل عن ريال مدريد

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Getty Images
هل يغادر قائد ريال مدريد الفريق في الصيف؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وافق سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، على الرحيل عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري حال تلقي العرض المناسب.

ريال مدريد جدد عقد توني كروس كما نفى رافائيل فاران رغبته في الرحيل ومن المتوقع التمديد لناتشو.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أنّ بيئة راموس أكدت موافقة اللاعب مبدئيًا على الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي لكنّه لم يتلقَ العرض المناسب حتى الآن.

وأوضحت أنّ قائد الملكي غير سعيد بالموسم الحالي كما أنّه تعرض لإصابة حرمته من خوض المباريات الأخيرة.

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وقد يقبل صاحب الـ 31 عامًا إنهاء مسيرته في ريال مدريد والتي حقق فيها العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكذلك الدوري الإسباني في 4 مناسبات.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي تخلى عن كريستيانو رونالدو الصيف الماضي لصالح يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

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