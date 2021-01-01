راموس عن وضعه مع المنتخب: أنا مجرّد لاعب آخر في الفريق

رغم التساؤلات الكبيرة حول وضعه مع المنتخب.. راموس يُطمئن الجميع عن حالته

للمباراة الثانية على التوالي يُشكل سيرخيو راموس مادة دسمة للإعلام الإسباني بعد عدم إشراكه أساسياً مع منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعته مع نظيره كوسوفو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2021.

وكان المدرب لويس إنريكي كشف بعد المباراة أن القرار "فنّي بحت" وبعيد عن أي أحاديث تُقال في الإعلام، لافتاً إلى أن راموس "عائد من إصابة ويجب إشراك من هو أكثر جهوزية".

بدوره قال القائد سيرخيو راموس بعد المباراة: "كل ما قاله المدرب صحيح وله الحق به، أنا عائد من إصابة قوية، وأعود إلى نسق المباريات تدريجياً، أنا مجرّد لاعب آخر مع المنتخب وعندما سأشارك أساسياً سأكون سعيداً بقدر ما انا سعيد حالياً". وأضاف: "الأم هو تحقيق الفوز والوصول إلى هدفنا".

إنريكي عن عدم إشراك راموس أساسياً: القرار فني والمشاركة تكون للأكثر جهوزية

وفيما خص مستقبله مع ريال مدريد قال راموس: "كنت واضحاً بشأن مستقبلي سابقاً، أنا أركز فقط على عودتي ومحاولة مساعدة فريقي لأننا أمام مرحلة دقيقة من الموسم، سنواجه ليفربول في دوري الأبطال وبرشلونة في الدوري".

يُذكر أن عقد سيرخيو راموس ينتهي هذا الموسم وما زال لم يصل إلى إتفاق لتمديده مع ريال مدريد، في ظل شائعات متزايدة عن نيته الرحيل الصيف المقبل.