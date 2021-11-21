بوتشيتينو عن عودة راموس: المشاركة في التدريبات غير المباريات

أوضح المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو حالة التعقيد الشديد التي تسود قضية سيرخيو راموس، المدافع الإسباني المخضرم مع ناديه الفرنسي، باريس سان جيرمان.

المدافع الإسباني لم يشارك حتى الآن في أي دقيقة منذ وصوله إلى الفريق في مطلع الصيف، على الرغم من ظهوره في تدريبات الفريق منذ بضعة أيام.

راموس كان على صدد تسجيل ظهوره الأول مع النادي الباريسي قبل أن يقرر الطاقم الطبي أنه من "السابق" لأوانه دفعه على أرض الملعب.

ماذا قال بوتشيتينو؟



تحدث مدرب باريس سان جيرمان مع "Prime Video" بعد نهاية مباراة الفريق مع نانت والتي انتهت بفوز العملاق الباريسي بثلاثة أهداف لهدف.

وعندما سئل عن موعد ظهور راموس، رد قائلًا: "لا أعرف من المهم أن نرى تطور، أن تكون قادرًا على التدريب شيء وأن تكون في مستوى قادر فيه على التنافس شي آخر".

اللاعب الذي شوهد ليلة أمس في مدرجات حديقة الأمراء لم يمارس كرة القدم منذ 5 مايو مع ريال مدريد أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين وحرمت إصابته في ربلة الساق وجوده مع ناديه القديم أو الجديد.

متى سيظهر راموس مع باريس؟

حتى الآن لا جديد بخصوص هذا الصدد، لكن من نغمة تصريحات الأرجنتيني فإنه من غير المتوقع أن يتواجد في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، باعتبار أن مباراة بهذا الحجم ليست المناسبة لإعادة الدولي الإسباني مرة أخرى للملاعب.

وبشكل عام، فإن مباراة سانت إتيان في الدوري الفرنسي الأسبوع المقبل خارج الديار قد تكون المناسبة المثالية لعودة راموس إن استمر في الظهور بالتدريبات بنفس أدائه الحالي.

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