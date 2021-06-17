"طفرانة مالًا وفكرًا" .. ليت الأندية السعودية تمتلك شجاعة ريال مدريد!

"لاعب يقلب بورش قبل نهاية عقده كي يخضع ناديه له"

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على موقف نادي ريال مدريد الإسباني مع نجم الفريق سيرخيو راموس، مطالبًا الأندية السعودية بامتلاك الشجاعة نفسها.

ماذا فعل ريال مدريد مع راموس؟

النادي الإسباني أعلن رسميًا رحيل نجم دفاعه، خلال الصيف الجاري، في ظل عدم قدرة النادي على دفع المقابل المادي الذي يريده.

إدارة الملكي أرادت تخفيض عقد راموس مع التجديد لعام وحيد، فيما طلب اللاعب عقدًا طويل الأمد مع عدم تخفيض راتبه، مما اعتبرته الإدارة تحميل خزينة النادي فوق طاقتها.

"العرض لم يعد موجودًا"

مفاوضات طويلة مع راموس، بدأت في أبريل الماضي، في محاولة لإقناعه بقبول عرض ناديه، لكنه تفاجأ بأن الإدارة تراجعت عن التجديد له.

وقال راموس خلال حفل وداعه: "لم أرد أبدًا الرحيل عن ريال مدريد، في الشهور الماضية عرضوا علي التمديد لموسم مع راتب أقل، المال لم يكن يومًا هدفي، أردت موسمين لكن في النهاية أبلغتهم بموافقتي على البقاء لموسم ليكون الرد أن العرض لم يعد موجودًا".

"ليت الأندية السعودية تمتلك الشجاعة نفسها":

البكيري انتقد تعامل الأندية السعودية مع لاعبيها، حتى أشار إلى نجوم أحد الفرق، الذي لم يقدم مستوى جيدًا سوى مع قرب انتهاء عقده كي يجبر الإدارة على التجديد له، لكنه لم يكشف عن اسم اللاعب.

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "راموس.. بأرث: 16 موسم، 671 مباراة، 101 هدف، 22 لقب، إدارة ريال مدريد تتخلى عند التجديد له، لارتفاع راتبه، عندنا إدارات طفرانة مالا او فكرا، او كلاهما لازالت تخضع لضغوط التجديد لنجم فريقها. اللي طوال عقدة مترنح، ويقلب في أخر سنة فقط من عقده الى سيارة (بورش) ليجددوا له".

وأضاف: " إدارات أنديتنا.. تجيد عقد الصفقات الكبيرة، التي يترتب عليها التزامات مالية شهرية. ربما تؤدي الى ديون وقضايا. وتعجز ان تتصرف بشجاعة في بيع عقد محترف محلي أو اجنبي. بمربح لو بريال واحد.

" إدارات انديتنا.. يعبث بها وبخزينة النادي، حد الأرق التجديد للاعب لتو بزغ نجمه يفرض ووكيله مساوماتهم. دون مقاومة صارمة. او الخنوع التجديد لنجم قضى سنوات جيدة مع الفريق. لكن كبر سنه، وثقل مبلغ التجديد له".

واختتم: " لذا نحن من 15 سنة ندور إداريا في نفس الفكر الاحترافي، الغارق في الالتزامات والمديونيات والقضايا. حتى تأتي ادارات شجاعة تفعل مافعلته إدارة مدريد مع نجمها راموس: تاريخك يُحترم. مالنا لايكفي. فرصة سعيدة".

راموس.. بأرث:

16 موسم ⚪ 671 مباراة 🏟️ 101 هدف ⚽

22 لقب 🏆.

إدارة ريال مدريد تتخلى عند التجديد له، لارتفاع راتبه

عندنا إدارات طفرانة مالا او فكرا، او كلاهما لازالت تخضع لضغوط التجديد لنجم فريقها. اللي طوال عقدة مترنح، ويقلب في أخر سنة فقط من عقده الى سيارة (بورش) ليجددوا له1️⃣ — محمد البكيري (@m_bukairy) June 17, 2021

ديون الأندية السعودية لا تتوقف:

أما ضغوطات اللاعبين والمدربين، وفي ظل خضوع الإدارات للمطالب، تراكمت الديون على غالبية الأندية السعودية، لكن وزارة الرياضة قررت تضع حدًا لهذا الأمر..

في يناير 2021، قررت وزارة الرياضة تطبيق نظام شهادة الكفاءة المالية، قبل كل سوق انتقالات، والذي يمنع أي نادٍ لم يسدد كافة ديونه قبل الميركاتو، من إبرام صفقات جديدة، في محاولة للقضاء نهائيًا على الديون.

قبل سوق الانتقالات الصيفية، الذي ينطلق في يوليو المقبل، كشفت وزارة الرياضة عن ديون الأندية، ومنحتهم مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا لتسديد كافة الديون، وإلا لن يتم إبرام أي صفقة جديدة. (طالع التفاصيل)

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