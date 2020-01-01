بعد بلوغ رقم 100 .. راموس يختار الأهداف الخمسة الأهم بقميص الملكي

المطرقة الرأسية للقائد لا تكل ولا تمل

اختار قائد ونجم ريال مدريد سيرخيو راموس الأهداف الخمسة الأهم في مسيرته الحافلة مع النادي بمناسبة بلوغه الهدف رقم 100 في مباراة إنتر بدوري الأبطال.

وسجل راموس ثاني أهداف النادي الملكي في لقاء الثلاثاء الذي انتهى بوقع الانتصار على نظيره الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

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واختار راموس أولاً مع جريدة "ماركا" رأسيته في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا 2014، والتي أعطت التعادل لفريقه والفرصة لتحقيق العاشرة.

ثاني الأهداف كان ذلك بنهائي 2016 بميلانو أيضاً في شباك أتلتيكو مدريد، والذي به تقدم الملكي، وبعدها فاز بركلات الترجيح بالبطولة.

ثالث ورابع الأهداف كانا عندما هز شباك بايرن ميونخ مرتين في ألمانيا لحساب نصف نهائي دوري الأبطال في الانتصار برباعية في 2014.

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المركز الخامس شهد هدفين وليس واحد، الأول ضد برشلونة في كلاسيكو مايو 2017 بالكامب نو، والذي سمح للفريق بتحقيق لقب الدوري.

والهدف الآخر كان أول أهدافه الأوروبية في موسم 2005 - 2006 ضد أوليمبياكوس في أثينا من عرضية راؤول برافو.

و بلغ راموس هدفه رقم مائة بقميص الملكي بعد أن صنع أيضاً 40 هدفاً، وذلك في 659 مباراة مع الفريق.