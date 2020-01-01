موقف رينيير في دورتموند يثير قلق ريال مدريد

الملكي يأمل في تكرار تجربة حكيمي

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن قلق في أروقة النادي الملكي بسبب موقف جيسوس رينيير، لاعب الفريق المُعار إلى بوروسيا دورتموند هذا الموسم بسبب قلة المشاركات.

البرازيلي الشاب انضم لصفوف ريال مدريد في يناير الماضي، ثم خرج على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي في 2022 بدورتموند الصيف الماضي.

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وشارك اللاعب فقط في ستة لقاءات، ومجموع 106 دقيقة مع النادي الألماني الموسم الحالي، ولا يدخل في حسابات لوسيين فافر، مدرب دورتموند، بشكل كبير.

رينيير حالياً يأتي في المرتبة العشرين من أصل 22 لاعباً لعبوا مع دورتموند الموسم الحالي في اللقاءات من حيث عدد الدقائق، مما يوضح موقفه الصعب مع الفريق.

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وذكرت "آس" أن ريال مدريد كان يأمل أن يكرر تجربة أشرف حكيمي الذي لعب أيضاً مُعاراً لعامين في ألمانيا مع نفس النادي، ولكن كللت فترته بالنجاح وتم بيعه لإنتر مقابل 40 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن النادي الملكي سيراقب الوضع حتى يناير المقبل، وفي حال استمرار اللاعب احتياطياً قد يبحث عن حل ومكان جديد له يتيح له المشاركة بشكل مستمر.

ويلعب بوروسيا دورتموند مساء السبت المقبل أمام بايرن ميونخ لحساب منافسات الدوري الألماني.