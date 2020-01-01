راكيتيتش يلمّح لاقترابه من مصير بيكهام وإبراهيموفيتش

الرحيل عن برشلونة؟ ربما يتصل بي بيكهام تليفونيًا

لمح إيفان راكيتيتش إلى احتمالية رحيله عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية متجهًا إلى الدوري الأمريكي، ليؤكد على ما أثير مؤخرًا.

وكان راكيتيتش قد ابتعد عن المشاركة مع برشلونة كأساسي في الفترة الأخيرة ليتحدث عن عدم سعادته بهذا الوضع وتبدأ التكهنات بشأن رحيله.

وينتهي عقد راكيتيتش صيف العام المقبل، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات حول تجديده وحصول اللاعب على فرصة في الفترة المقبلة في مشروع برشلونة.

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وفي تصريحات من شبكة إي إس بي إن، لمح راكيتيتش إلى احتمالية أن يكون الدوري الأمريكي هو وجهته المستقبلية بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وقال النجم الكرواتي مازحًا: "إنتر ميامي؟ لا أعلم، ربما يتصل بي ديفيد بيكهام في الأيام المقبلة بشكل شخصي ونتحدث تليفونيًا حول ذلك الأمر وتلك الخطوة"

وأضاف: "يمكنكم في الوقت الحالي رؤية التطور الذي حدث حول اهتمام أمريكا بكرة القدم، حيث أنها في الوقت الحالي تلقى الكثير من الاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بما كانت عليه في السابق"

وتابع: "أعتقد أنه من الإيجابي أن تظل كرة القدم في نسق تقدمي هكذا هناك، الآن أصبحنا نشاهد مباريات الدوري الأمريكي ونستمتع بما يقدم"

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يذكر أن راكيتيتش قد انضم إلى برشلونة صيف العام 2014، وشارك مع الفريق الكتالوني في العديد من النجاحات، قبل أن يتراجع في السنوات الماضية.