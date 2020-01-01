راكيتيتش يكشف حقيقة خلافاته مع ميسي في برشلونة

يُفكر في المستقبل..

رد إيفان راكيتيتش، لاعب إشبيلية، على الشائعات التي ترددت عن وجود خلافات بينه وبين ليونيل ميسي إبان فترتهما سويًا في برشلونة.

وكان راكيتيتش قد انضم إلى النادي الكتالوني في 2014، قبل أن يرحل في الصيف المنقضي عائدًا إلى الأندلس مرة أخرى.

بعض التقارير الصحفية رجحت أن بجانب العامل الفني، فإن ميسي عانى من علاقة سيئة مع راكيتيتش ولم يكن يريد استمراره طويلًا في كامب نو.

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بدوره، أجاب راكيتيتش بقوله "لقد كنت دائمًا على علاقة رائعة مع ميسي، لقد كان من أوائل الناس الذين سألوني عما إذا كنت بحاجة إلى شيء عندما وصلت لبرشلونة".

كما أضاف "اللاعبون من هذا المستوى يصنعون الفارق إنهم مختلفون ويجب أن يكونوا كذلك، يجب أن نعتني بهم بطريقة خاصة، لا نعرف إن كُنّا سنرى مثيلًا له مرة أخرى في المستقبل".

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أما عن لحظته الراهة مع إشبيلية، فقال "لديّ الكثير لأحسنه، أعلم أنني سأذهب إلى أبعد من ذلك".

وأتم "في الأعوام الأخيرة لعبت متأخرًا بعض الشيء في برشلونة، كان لدينا لاعب آخر كان أفضل مني نوعًا ما (يضحك)".

يذكر أن راكيتيتش جزء من إشبيلية الذي يعاني هذا الموسم، فكتيبة جولين لوبيتيجي تحتل المرتبة السادسة عشر بسبع نقاط فقط من ست مباريات.