راكيتيتش يفضل البقاء في برشلونة عن الانتقال إلى مانشستر يونايتد

لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش يرفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش فكرة انتقاله إلى مانشستر يونايتد من أجل البقاء في برشلونة، وذلك وفقًا في صحيفة "آس" الإسبانية.

راكيتيش الذي من المقرر أن ينتهي عقده في صيف عام 2021 كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لمانشستر يونايتد، خلاصة مع ازدحام مركز اللاعب بأكثر من نجم مثل أرتورو فيدال وأرتور واقتراب قدوم لاعب أياكس أمستردام فرانك دي يونج من القدوم إلى قلعة كامب نو.

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وكان تقارير عديدة قد تحدثت أيضًا عن اهتمام نادي انتر ميلان بالتعاقد مع راكيتيتش بعد كأس العالم، الذي ساهم فيه مع منتخب كرواتيا في احتلال وصافة مونديال 2018.

رغم العروض المغرية لخوض تجربة جديدة إما في البريميرليج أو الكالتشيو، إلا أن صاحب الـ 31 عامًا فضل البقاء مع البلوجرانا، وقد يجدد عقده نظرًا لثقة مدربه إرنيستو فالفيردي به.

يذكر أن راكيتيتش الذي انضم لبرشلونة قادمًا من إشبيلية عام 2014 خاض معهم أكثر من 250 مباراة في مختلف المسابقات.