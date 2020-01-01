راكيتيتش يتجاوز الفحوصات الطبية تمهيدًا للعودة إلى إشبيلية

راكيتيتش يعود إلى إشبيلية

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش سيعود إلى إشبيلية بعدما تجاوز الفحوصات الطبية في ناديه السابق.



وكانت هذه الخطوة متوقعة في الفترة الماضية نظرًا لرغبة برشلونة في التخلص من لاعبي الجيل القديم بعد كارثة بايرن ميونخ والهزيمة بالثمانية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن راكيتيتش قد تجاوز الفحوصات الطبية بالفعل والإعلان الرسمي سيتم خلال ساعات قليلة.

ومن جهتهما، أكدت كادينا سير والموندو ديبورتيفو الخبر، حيث قالا إن الصفقة تمت وما يتبقى فقط هو الإعلان الرسمي خلال ساعات.

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وأشارت صحيفة ماركا إلى أن برشلونة سيدفع نصف راتب النجم الكرواتي مع إشبيلية من أجل الحفاظ على قيمة راتبه الحالي والذي لا يستطيع النادي الأندلسي التكفل به.

وأكدت الموندو أن إشبيلية سيدفع مقابلًا زهيدًا مقابل راكيتيتش، مما يؤكد عدم استفادة برشلونة ماديًا بالصورة الكافية من هذه الخطوة.

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يذكر أن إيفان راكيتيتش قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية صيف العام 2014 ليقضي 6 مواسم مع الفريق الكتالوني.