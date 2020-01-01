راكيتيتش ردًا عن أنباء رحيله: قلبي وعقلي مع برشلونة

كلام صريح للغاية من الكرواتي..

طالب إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، بأن يقوم مسؤولو ناديه بإيضاح مستقبله في كامب نو مُشيرًا إلى أنه منفتح على التناقش حول مستقبله ومشددًا على رغبته في الاستمرار مع العملاق الكتالوني.

وينتهي تعاقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف 2021، وقد خسر مكانته الأساسية في كتيبة كيكي سيتيين، لكنه لا يزال مؤمنًا بقدرته على استعادتها بعد عودة النشاط الكروي من توقف كورونا.

الدولي الكرواتي يمتلك عروضًا عديدة وخصوصًا من قطبي إيطاليا إنتر ويوفنتوس، كما أن إشبيلية قد يود إعادته لرامون سانشيز بيزخوان، مع إمكانية إقحامه في صفقة تبادلية من أجل إعادة نيمار لبرشلونة.

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بدوره، عقّب راكيتيتش عن أنباء رحيله بقوله "لست غاضبًا من أي شخص، ما زلت على علاقة جيدة مع الجميع في النادي وأنا ممتن للغاية للوقت الذي قضيته حتى الآن في برشلونة".

"أريد وضوح الأمور في الطريق الذي سأسلكه في المستقبل، أشعر الآن أنني والإدارة نريد أن نسلك مسارًا مشتركًا."

كما أضاف "ليس لديّ مشكلة مع حقيقة أن هناك الكثير من الشائعات حولي في السنوات الأخيرة، أنا دائمًا منفتح على المناقشات مع المسؤولين، وأُفضِّل بأن يخبروني بكل شيء بدلًا من دخول طرف ثالث".

"أنا سعيد في برشلونة، وكذلك زوجتي تشعر براحة شديدة هنا، لا أريد التفكير في المستقبل كثيرًا، الناس يعرفون أن برشلونة هو النادي المثالي بالنسبة لي."

"دائمًا ما أوقع عقدًا قصد الإيفاء به كاملًا، أريد الاستمرار وأريد أن أشعر بالراحة، البقاء في برشلونة هي خطتي، ومع أزمة كورونا الكثير من الأمور ستحدث لنا كلاعبين وكذلك للأندية الإسبانية بشكل عام."

وأتم "من الواضح أن قلبي وعقلي في برشلونة".

الجدير بالذكر أن برشلونة سيلعب أول مباراة له بعد توقف ثلاثة أشهر أمام ريال مايوركا مساء السبت على كامب نو بدون حضور جماهيري ضمن منافسات الليجا والتي يتصدرها البرسا بفارق نقطتين عن ريال مدريد.