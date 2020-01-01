راكيتيتش يرد على برشلونة: لست شوال بطاطس

مستقبل الكرواتي مع برشلونة ليس واضحاً

أبدى إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عدم رضاه عن ما تتداوله وسائل الإعلام بخصوص مستقبله في البلوجرانا، وطالب بمزيد من الاحترام لشخصه.

وارتبط الكرواتي بالرحيل عن النادي الكتالوني منذ يناير الماضي، وذُكر أنه قد يتم إدخاله في صفقة تبادلية مع إنتر أو باريس سان جيرمان.

وقال متوسط الميدان مع "موندو: "لست شوال بطاطس، أنا من سأحدد مستقبلي، سألعب حيث أشعر أن يتم تقدير قيمتي، لو كان في برشلونة، سأكون ممتناً".

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وأضاف: "وإذا لم يكن الأمر في برشلونة، سأكون أنا من يقرر أين سألعب، الحديث عن رحيلي ليس فقط من العطلة الماضية، ولكن من عامين".

واستمر راكيتيتش: "لم أحصل على تبرير منطقي حول سبب تراجع دوري في الفريق، الهدف هو إنهاء الموسم وعقدي، هل السبب عدم موافقتي على البيع، ربما".

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وواصل: "الموسم الماضي كان الأفضل لي من أعوامي الستة هنا، ومع فالفيردي كنت أملك شعوراً خاصاً، إشبيلية؟ الجميع يعرف علاقتي معهم وحبي للمدينة، أتمنى العودة ولكن لم يتصل بي أي أحد هناك".

وعن تخفيض الرواتب: "كان القرار عبر قادة الفريق، أنا لست متواجداً هناك لأعرف التفاصيل، ولكن أنا سعيد باتخاذ هذا القرار، التدريبات؟ لم يتحدث معي أي شخص، لا أمانع اللعب في الصيف".

ويمتد عقد نجم المنتخب الكرواتي مع برشلونة حتى يونيو من العام 2021، ولم يتم فتح باب الحديث عن تمديده.