راقص السامبا في قلعة العالمي .. "النصر يحصل على توقيع صفقة جديدة"

الصفقة النصراوية الثالثة في الصيف الحالي تمت!

حصل نادي النصر، على "توقيع" أحد نجوم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ للانضمام إلى صفوفه، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر أعلن عن صفقتين رسميتين في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهما النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، حسم العالمي، صفقة النجم البرازيلي الدولي أليكس تيليس، ظهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بعد توقيع العقود رسميًا.

وكشف رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن خضوع تيليس، للفحوصات الطبية في البرتغال، مساء اليوم الجمعة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.

الظهير البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته مع النادي المحلي جوفنتودي، قبل الانتقال إلى مواطنه جريميو؛ ليخوض أول تجربة احترافية في أوروبا بعد ذلك، عندما انضم إلى جلطة سراي التركي، عام 2014.

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ومن جلطة سراي، تنقل أليكس تيليس، بين أندية إنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي وإشبيلية الإسباني، قبل أن يحط الرحال في مانشستر يونايتد، والذي لعب معه 50 مباراة رسمية، مسجلًا هدفًا وحيدًا، وصانعًا 8 آخرين في مختلف المسابقات.