رافينيا يعرض نفسه على بايرن ميونخ

لاعب بايرين ميونخ السابق يرحب بالعودة للفريق البافاري

عرض البرازيلي رافينيا، لاعب بايرن ميونخ السابق، وفلامنجو الحالي، نفسه على الفريق البافاري.

ولعب رافينيا مع بايرن في الفترة من 2011 وحتى 2019، شارك خلالهم في 181 مباراة، محققاً في تلك الفترة العديد من الألقاب.

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وقال رافينيا في تصريحات صحفية: "أنا سعيد مع فلامنجو، ولكن قلبي ينبض مع بايرن ميونخ، إذا احتاج الفريق أي مساعدة فعليهم الاتصال بي".

وأشارت الصحافة الألمانية، أن عقد اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، يسمح له بالعودة إلى فريقه القديم.

وحقق اللاعب البرازيلي مع فلامنجو هذا الموسم، بطولة الدوري البرازيلي وبطولة كوبا ليبرتادوريس، وحصل على فضية كأس العالم للأندية.

ويعاني بايرن من نقص في عدد اللاعبين في الوقت الحالي، مما جعل اللاعب يعرض نفسه على إدارة الفريق الألماني.

ومن المنتظر أن يعود الفريق البافاري للمشاركات، يوم الأحد القادم بعد نهاية العطلة الشتوية أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن بايرن يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن لايبزيج المتصدر.