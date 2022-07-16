رافينيا يسخر من ريال مدريد ومبابي!

البرازيلي يشتري عداوة جماهير ريال مدريد مبكرًا.

يبدو أن البرازيلي رافينيا لاعب ليدز السابق وبرشلونة الجديد لا يلقي بالًا للعلاقات الودية مع المنافسين، وبالتحديد ريال مدريد.

جاء هذا بعد أن نشر اللاعب قصة يومية عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، شهدت صورة مركبة له بدلًا من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

الصورة الأصلية تعود لمبابي نفسه في غرفة نومه وهو صغير ومن حوله صور ريال مدريد وأساطير النادي الملكي.

Raphinha Instagram

لكن الصورة تم التلاعب بها ليصبح اللاعب الموجود فيها هو رافينيا نفسه بدلًا من مبابي، وتم تغيير صور ريال مدريد وأساطير لصور النادي الكتالوني وأبرز نجومه.

تلك الصورة كان يتم نشرها بشكل مستمر من قبل جماهير ريال مدريد في كل مناسبة يتم طرح فيها فكرة ضم كيليان مبابي وأخباره.

وكان مبابي قد قرر في نهاية الموسم أن يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان بدلًا من الانتقال إلى الملكي.

جدير بالذكر أن رافينيا كان قد انضم إلى صفوف برشلونة قادمًا من ليدز مقابل حوالي 60 مليون يورو.